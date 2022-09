Det skjer etter at nær 400 millioner norske kroner, ifølge FN selv, kan være tapt.

Etter flere medieoppslag i mai i år, trakk norske Grete Faremo seg som leder av FN-organet UNOPS.

– Jeg kjenner ikke hele saken, men det skjedde på min vakt. Jeg erkjenner ansvaret mitt og har bestemt meg for å trekke meg, skrev Faremo i en e-post til sine ansatte.

Politianmeldt i juni

Berlingske og Yle har tidligere meldt at dansk politi i sommer mottok en politianmeldelse av UNOPS.

UNOPS bygger infrastruktur som flyktningleirer og sykehus, som oftest på oppdrag fra andre organisasjoner i FN.

I 2021 ga Norge 155 millioner kroner til UNOPS, ifølge Utenriksdepartementet.

Det er ikke offentlig kjent hvem som anmeldte FN-organisasjonen til dansk politi 14. juni i år. Men én måned senere sendte dansk politi anmeldelsen videre til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), altså danske Økokrim.

Det er NSK som driver etterforskningen. De vil ikke uttale seg om hvorvidt det er enkeltpersoner som er anmeldt eller hva som etterforskes.

Alle ansatte i FN har diplomatisk immunitet. Det er FNs generalsekretær som må oppheve denne hvis ansatte skal kunne svare på politiets spørsmål eller siktes for lovbrudd.

Også FN selv har gjennomført gransking av skandalen.

Vil samarbeide med politiet

Etter at Grete Faremo gikk av i mai, tok danske Jens Wandel midlertidig over som sjef i UNOPS.

GRANSKES: FN har selv gransket nestsjef Vitaly Vanshelboim. Han er nå satt i permisjon. Foto: FN

I et intern e-post sendt til de ansatte 15. juli, viser Wandel til FNs gransking av den tidligere nestsjefen Vitaly Vanshelboim.

– Vi har mottatt en oppdatering fra FN-sekretariatet. Dette er etterfulgt en nyhetssak publisert i Danmark i går, som ser ut til å bekrefte at det har vært en henvendelse til nasjonale myndigheter som konsekvens av FN-granskingen av S3i-sjefen, skriver Wandel.

S3i er et prosjekt i UNOPS som er under gransking av FN selv, etter flere bekymringsmeldinger og store pengetap. Det var Faremos nestsjef, Vitaly Vanshelboim, som ledet S3i-prosjektet.

TIDLIGERE SJEF: Grete Faremo taler som leder av UNOPS i Sverige i 2019. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

I desember 2021 ble Vanshelboim permittert av daværende UNOPS-sjef Grete Faremo.

Vanshelboim skriver til NRK at han ikke kan kommentere saken. Faremo skriver i en SMS til NRK at hun ikke er blitt kontaktet av dansk politi.

– Nei, jeg har ikke hørt noe og ikke svart på spørsmål, skriver Faremo.

UNOPS' kommunikasjonsfolk sier først at de ikke kjenner til noen etterforskning. I en e-post senere skriver de at de ikke kan kommentere etterforskningen, men at de vil samarbeide med dansk politi.

– FN har en etablert politikk om å samarbeide med myndighetene for å tilrettelegge for en korrekt forvaltning av rettferdighet, heter det i e-posten fra UNOPS.

Mulig milliontap

Tidligere i år ble det kjent at UNOPS hadde lånt ut 58,8 millioner dollar – over en halv milliard norske kroner – til selskaper eid av den britiske forretningsmannen David Kendrick. Brorparten av pengene skulle gå til å bygge hus i utviklingsland.

Kilder med inngående kjennskap til FNs budsjetter sier til NRK at de aldri har hørt om så store overføringer til ett selskap noen gang.

HOVEDKVARTER: UNOPS' kontorer i den såkalte FN-byen i København. Foto: ADAM MØRK / UNOPS

Så langt er ikke et eneste hus bygd, og FNs interne granskingsrapport viser at 39 millioner dollar kan være på avveie.

Gjennom sine advokater i firmaet Carter-Ruck sier David Kendrick at han fortsatt ønsker å bygge husene selskapet forpliktet seg til i avtalen med UNOPS.

Faremo, som er en tidligere Arbeiderparti-politiker, ledet UNOPS fra 2014 til mai 2022. Hun gikk av dagen etter at New York Times publiserte en omfattende artikkel om økonomisk mislighold i organisasjonen.

Den tidligere Ap-toppen har vært justisminister og forsvarsminister i Norge. Sist i Stoltenberg-regjeringen i 2013.