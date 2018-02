FN-liste over selskap med virksomhet i israelske bosettinger

FN har i lengre tid arbeidet med å dokumentere hvilke selskaper som har virksomhet i de ulovlige bosettingene og har nå utarbeidet det enkelte betegner som en svarteliste.

Av de 206 selskapene som har fått plass på lista, blir 143 drevet fra Israel eller bosettinger i de okkuperte områdene. 22 av selskapene er hjemmehørende i USA, sju i Tyskland og fem i Nederland.

Det er ikke kjent om det er norske selskap blant de øvrige på lista, ettersom FN foreløpig har valgt å holde navnene skjult.

Oljefondet og bosettinger

Det norske oljefondet er imidlertid tungt inne i over 30 selskap med virksomhet i israelske bosettinger, blant dem de to israelske storbankene Bank Hapoalim og Bank Leumi, samt Israels største telekomselskap Bezeq og Heidelberg Cement.

Fondets samlede investeringer i Israel var ved årsskiftet på drøyt 25,6 milliarder kroner, viser en oversikt.

Les også: Oljefondet investerer i israelske banker, dansk pensjonsfond svartelister dem

Gjennomgående brudd

– Bruddene på menneskerettigheter som er knyttet til bosettinger, er gjennomgående og ødeleggende og griper inn i alle deler av palestinernes liv, konstaterer rapporten.

– Selskapene spiller en sentral rolle i å fremme, opprettholde og utvide de israelske bosettingene, slår FN videre fast.

– De må vurdere om de kan engasjere seg i slik virksomhet på en måte som respekterer menneskerettighetene, heter det videre.

Rasende palestinere i Ramallah på Vestbredden protesterer mot president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Fra 26. desember 2017. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Database

FNs menneskerettsråd besluttet i mars 2016 å opprette en database over selskap som har virksomhet i de israelske bosettingene, til sterke protester fra Israel og USA.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, sier at han håper at denne databasen vil bidra til at både land og bedrifter overholder sine forpliktelser og respekterer internasjonal lov.

Israel raser

Israelske myndigheter raser og hevder at menneskerettsrådet og høykommissæren har spilt moralsk fallitt.

USAs FN-ambassadør er på kollisjonskurs med FNs kontor for menneskerettigheter, som står bak databasen over selskaper som har virksomhet i israelske bosettinger. Foto: Lucas Jackson / Reuters

– Dette er nok et instrument for å føre en diskriminerende og politisk motivert agenda, sier landets ambassadør i Genève, Aviva Raz Shechter.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley kaller rapporten «sløsing med tid og ressurser» og et utslag av det hun kaller FNs «antiisraelske tvangstanker».

– Vi har ikke, og vi kommer ikke til å bidra med noe informasjon til støtte for kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter i denne prosessen, og vi oppfordrer innstendig andre land til å gjøre som oss, heter det i en kunngjøring fra amerikansk UD.

Ber om offentliggjøring

Palestinernes sjefsforhandler, Saeb Erekat, ønsker at offentligheten skal få vite hvilke selskaper som har virksomhet i ulovlige bosettingene. Bildet er fra 11. august 2014. Foto: Amr Nabil / AP

Palestinernes forhandlingsleder Saeb Erekat mener Israels og USAs forsøk på å stanse rapporten om bedrifters virksomhet i ulovlige bosettinger, i seg selv er et brudd på internasjonal lov.

– Vi ber FNs generalsekretær offentliggjøre navnene til selskapene som har virksomhet i bosettingene. Bosettingene er ulovlige i henhold til internasjonal lov, og det bør derfor også være ulovlig å ha virksomhet i dem, sier han.

Les også: Israelsk byggeboom på Vestbredden

Les også: Tysklands utenriksminister bekymret for Israels framtid