Politiaksjonen i en av Rio de Janeiros bydeler i går ble den dødeligste på mange år, ifølge FN.

Da aksjonen mot en av de største kriminelle gjengene var over, var minst 25 personer drept. Blant dem også en politimann.

Målet med aksjonen var å slå ned på narkohandlere og narkosmuglere som bevisst rekrutterer mindreårige til sin kriminelle virksomhet, opplyste politiledelsen.

Men politiaksjonen utarta seg til regelrette gateslag med skyting og eksplosjoner. Livredde naboer forsøkte å flykte over tak eller gjemme seg innendørs.

I dag får brasiliansk politi hard kritikk.

FN krever uavhengig gransking

Rupert Colville er FN sin talsperson for menneskerettigheter. Han sier at politiaksjonen der det blant annet ble brukt helikoptre, er den blodigste på mange år.

Colville mener aksjonen viser at politiet har en lang historie med overdreven og unødvendig bruk av vold, skriver Reuters.

Også Amnesty International reagerer og kaller aksjonen for en ren massakre av fattige, unge, svarte menn i slummen. Voldsbruken til politiet var uforsvarlig og forkastelig, mener Amnesty.

I likhet med FN, krever Human Rights Watch en uavhengig gransking og mener aksjonen viser maktmisbruk og politivold.

Gjemte seg på tak da politiet gikk væpnet inn Du trenger javascript for å se video.

Flere politidrap enn i USA

Tallene over folk som blir drept av politiet i Brasil er dystre.

Bare i delstaten Rio de Janeiro ble 1245 mennesker drept av politiet i fjor.

Det betyr at flere ble drept av politiet i denne delstaten, enn i hele USA, ifølge nyhetsbyrået AFP. Til sammen ble 1127 drept av amerikansk politi i fjor.

Lederen for den brasilianske tenketanken Igarape Institute, Robert Muggah, sier det er uakseptabelt at politiaksjoner ofte ender med at folk blir drept.

Han mener at det som skjedde i går, ikke var overraskende.

I flere år har debatten om kriminalitet vært preget av en krigsaktig retorikk. Gjerne anført av våpentilhengere og ledere på høyresiden, som president Jair Bolsonaro og delstaten Rio sin guvernør, sier Muggah.

Innbyggere i bydelen Jacarezinho protesterer etter at politiaksjonen som endte med minst 25 drepte. Foto: Mauro Pimentel / AFP

Politiet mener alle regler ble fulgt

Ifølge politiet er 24 av de 25 døde mistenkte for kriminell aktivitet.

Politisjef Rodrigo Oliveira sier til Reuters at alle reglene fra Høyesterett ble fulgt til punkt og prikke.

Han beklager at det var mange sammenstøt og at politiaksjonen ikke er noe å feire på grunn av dødstallet. I tillegg sier han at politiet er utrøstelige etter at en politimann døde.

Likevel mener han at dersom politiet ikke griper inn, vil narkohandlerne få mer makt og ta over mer og mer av samfunnet.