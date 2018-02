FN frykter masseretur av flyktninger til Afghanistan

1,4 millioner afghanere er offisielt registrert som flyktninger i Pakistan, men det anslås at ytterligere 1 million afghanere oppholder seg i landet.

Mange av flyktningene har levd i Pakistan siden Sovjetunionen invaderte Afghanistan på 1970-tallet, eller er etterkommere av disse flyktningene.

Pakistanske myndigheter skjerpet nylig reglene for registrering, og en stor del av flyktningene risikerer nå tvangsretur til krigsherjede Afghanistan.

Krigen i Afghanistan er nå inne i sitt 17. år, og levekårene for sivilbefolkningen har mange steder blitt forverret. Landet er dårlig rustet til å ta i mot hundretusener hjemvendte flyktninger. Kabul, 12. februar i år. Foto: Rahmat Gul / AP

Overveldes

FN er dypt bekymret over dette og ruster seg for å ta imot flyktningene, men frykter at de vil bli overveldet.

– Vi har akkurat utvidet planene fra å gjelde 300.000 til 700.000, sier nestlederen for FNs operasjon i landet, Toby Lanzer.

– Vil blir ikke overrasket dersom det kommer enda flere, sier han.

USA kuttet nylig nærmere 8 milliarder kroner i militærhjelp til Pakistan, og president Donald Trump anklaget myndighetene der for å ha gjort landet til en frihavn for opprørere som truer sikkerheten i Afghanistan.

To uker senere kunngjorde pakistanske myndigheter at afghanske flyktninger må fornye oppholdstillatelsen hver 30. dag, noe som senere ble endret til hver 60. dag.

Utrygt

En gruppe barn forsøker å varme seg på et bål i utkanten av hovedstaden Kabul, 31. januar i år. Foto: Rahmat Gul / AP

Pakistanske myndigheter har de siste årene gjort livet gradvis vanskeligere for de afghanske flyktningene, og bare i 2016 returnerte rundt 1 million flyktninger til hjemlandet.

Mange av dem som vendte hjem, lever fortsatt under utrygge og uverdige forhold i leire og provisoriske boliger i områder med krigshandlinger.

USAs generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR) konkluderte nylig med at Taliban har kontroll over, eller stor innflytelse i minst 50 prosent av Afghanistan. Andre anslår at opprørerne har grep om minst 70 prosent av landet.

Les også: Pentagon sensurerer informasjon om Talibans styrke

Tvangsretur

Flyktninghjelpen mener at det i praksis er snakk om tvangsretur.

– Verdenssamfunnet har sviktet. Uten flyktningstatus står uregistrerte afghanske flyktninger uten beskyttelse. Som en konsekvens av dette føler mange seg presset til å returnere til en usikker fremtid i Afghanistan, der konfliktnivået forverrer seg for hver dag som går, konstaterte Flyktninghjelpens landdirektør Kate O’Rourke i april 2017.

– En giftig blanding av trusler om deportasjon og politiovergrep tvinger flyktningene til å dra hjem, slo Human Rights Watch fast.

Les også: Afghanske flyktninger i trekantmaktspill