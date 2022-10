FN fordømmer annektering av ukrainske regioner

Siden mandag har FNs generalforsamling diskutert Russlands annektering av okkuperte områder i Ukraina.

Onsdag stemte de 193 medlemmene over en resolusjon som fordømmer Russlands annektering.

143 land valgte å stemme for, mens 5 land stilte seg på Russlands side. Det er Russland selv, Nord-Korea, Nicaragua, Syria, Belarus.

35 land avsto fra å stemme. Blant disse er stormakter som India og Kina, som samlet sett representerer 36 prosent av verdens befolkning. Begge landene har valgt å forholde seg nøytrale i viktige avstemninger om Ukraina siden krigen startet, og har fortsatt å handle med Russland.

Russland hadde før møtet startet, tatt til orde for hemmelig avstemning, angivelig i håp om at det vil kunne føre til et bedre utfall for landet.

Et stort flertall av medlemslandene i FN avviste Russlands ønske om å holde avstemningen hemmelig.

De fem landene som stemte imot resolusjonen som fordømmer Russlands annektering.

– Fått en klar beskjed

– Det er svært viktig at vi opprettholder det internasjonale presset mot Putins krigføring i Ukraina. Derfor er det også viktig at et overveldende flertall av FNs medlemsland nok en gang har stemt imot Russlands ulovlige annektering av ukrainske landområder, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

På vegne av Norge stemte hun for resolusjonen som fordømmer annekteringen.

– Dette viser at Russland fortsetter å være isolert, og at det er ingen andre enn Putin selv som ønsker denne krigen, sier Huitfeldt og legger til:

– I dag har Putin nok en gang fått en klar beskjed fra verdenssamfunnet: denne ulovlige krigen må ta slutt. Russlands invasjon av Ukraina er et åpenbart brudd på FN-pakten og internasjonale spilleregler.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, FN-ambassadør Mona Juul og diplomaten Tor Henrik Andersen i FNs hovedforsamling, Huitfeldt stemte over den norskstøttede teksten som fordømmer Russlands innlemming av ukrainske områder. Foto: Ragnhild Simenstad / UD

Ikke bindende

Ukraina har bedt verdenssamfunnet fordømme Russlands annektering, som de mener er brudd på folkeretten.

– Russlands såkalte folkeavstemninger står ikke i forhold til det vi ser på som uttrykk for folkets vilje, verken fra et juridisk eller et teknisk ståsted, sa Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia til forsamlingen mandag kveld.

Russland har erklært fire ukrainske områder som russiske. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Forslaget om å fordømme annekteringen ble stemt ned i FNs sikkerhetsråd for to uker siden fordi Russland brukte vetoretten sin. Kina, India, Brasil og Gabon avsto fra å stemme.

I motsetning til resolusjoner som vedtas i FNs sikkerhetsråd, er ikke resolusjoner som vedtas i FNs generalforsamling bindende.

Men denne ukens avstemning blir sett på som en global test på verdenssamfunnets holdning til krigen i Ukraina.