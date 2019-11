FN etterforsker mulige menneskerettsbrudd i Chile

Overgrep med døden til følge. Omfattende bruk av tortur. Voldtekt og seksuell trakassering. Ødelagte øyne og andre alvorlig skader.

Det er noen av anklagene mot de chilenske sikkerhetsstyrkene etter at demonstrasjonene og opptøyene startet her i Chile for drøyt to uker siden.

Mer enn 20 mennesker har mistet livet, og drøyt 1.500 er brakt til sykehus, mange av dem med svært alvorlige skader. Fredag startet en gruppe menneskerettseksperter fra FN sitt arbeid med å intervjue leger og skadde demonstranter her i Chiles hovedstad Santiago.

200 anmeldelser

Mange er brakt til sykehus med alvorlige skader i forbindelse med protestene. Foto: CLAUDIO REYES

Ifølge Chiles «Nasjonale institutt for menneskerettigheter» er flere hundre mennesker blitt skutt av politiet under gateopptøyene. Instituttet er uavhengig av regjeringen, og har på vegne av ofrene levert inn mer enn 200 politianmeldelser.

Chiles innenriksminister Gonzalo Blumel benekter at politiet har brukt overdreven vold, og opplyser at 76 politifolk er brakt til sykehus med skader etter sammenstøt med demonstranter.

– Politistyrkene fikk fra første øyeblikk ordre fra myndighetene om å følge lover og regler i forbindelse med protestene, sier innenriksministeren.

Sammenligner med diktaturet

«Mordere, akkurat som Pinochet!", lyder taktfaste rop fra demonstrantene på Plaza Italia, der de store demonstrasjonene har vært holdt her i Santiago.

For mange chilenerne er volden mot demonstrantene et gufs fra diktaturtiden på 1970 og 80-tallet da general Augusto Pinochet styrte landet.

Demonstrantene vil fortsetter kampen, og det er ventet noe protester denne uken. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men selv om mange frykter et nytt blodbad her i Chile, så er demonstrantene fast bestemt på å fortsette kampen.

– Bestemor ble torturert

Jeg møter den 25 år gamle psykologen Daniela Iribarel under en av demonstrasjonene. Hun går med en plakat der det står: «Vi ber om verdighet, og de svarer med kuler».

– Er du ikke redd når du tenker på at tusener ble myrdet og titusener ble torturert av Pinochet-regimet? spør jeg.

– Sant å si er jeg ikke redd, men det er familien min. Min bestemor, som ble torturert under diktaturet, har ikke gått ut av huset de to siste ukene. Min mor levde 10 år i eksil og er livredd. Men jeg er ikke redd, svarer hun.

- Min bestemor ble torturert under diktaturet, men jeg er ikke redd, sier aktivisten Daniela Iribarel. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Ikke overrasket

Jeg besøker pensjonist-ekteparet Gladis Lopez og Alejandro Farías, som bor i den fattige forstaden Conchalí i det nordlige Santiago. De støtter demonstrasjonene, og de er ikke overrasket over at dette skjer:

– Nei, det var ikke overraskende. Dette er noe som har bygget seg opp gjennom mange år. Altfor mange år. Vi har 300.000 pesos (drøyt 3000 kroner) hver i månedlig pensjon, og for dette er det nesten umulig å leve i dette landet, sier hun.

Lav lønn og pensjon, og et dårlig helse- og skoletilbud er viktige årsaker til protestene. Men minst like viktig er de enorme lønnsforskjellene. Et medlem av parlamentet tjener, for eksempel, elleve ganger som mye som gjennomsnittslønna her i Chile.