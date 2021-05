FN ber om umiddelbar våpenhvile

– Kampene kan potensielt føre til en ukontrollerbar sikkerhets- og humanitær krise og føre til ytterligere ekstremisme, ikke bare på det okkuperte palestinske området og i Israel, men i regionen som helhet, sier Guterres videre.

Guterres sier også at FN aktivt forsøker å mekle fram en våpenhvile.

– Den pågående militære eskaleringen har ført til store lidelser og ødeleggelser. Den har krevd mange sivile liv, blant annet mange barn, uttaler Guterres ifølge Times of Israel.

FNs generalsekretær António Guterres ber om umiddelbar våpenhvile. Foto: Maxim Shemetov / AP

FN anslår at 10.000 palestinere har måttet forlate hjemmene sine i Gaza. De har søkt tilflukt blant annet på skoler og moskéer og har begrenset tilgang til vann, mat og helsetjenester. Fortvilelsen er stor blant befolkningen på begge sider.

Den israelsk-palestinske konflikten forklart.

Nye angrep

Israelske luftangrep i Gaza fortsatte natt til lørdag og Hamas skal ha svart med å skyte raketter inn mot Israel, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Luftvernsirener gikk i byene Ashdod, Ashkelon, Gedera, Beersheba og områdene rundt, skriver nettavisen The Times of Israel.

I en Twittermelding har Det israelske forsvaret delt en video av en rakett som skal ha truffet byen Ashdod.

– Se skadene selv. Dette vil ikke bli ubesvart, skriver Det israelske forsvaret.

Det israelske forsvaret (IDF) skal ha angrepet flere rakettoppskytningsteder og to Hamas-grupper på Gazastripen, skriver The Times of Israel.

Palestinske medier melder at syv personer, deriblant barn, skal ha mistet livet i et israelsk luftangrep som traff et hus i en flyktningleir, al-Shati, på Gazastripen. Det er også meldt om at flere personer skal ligge under murstein, skriver The Times of Israel.

Minst 132 mennesker har mistet livet i Gaza siden mandag, 32 av dem skal være barn og 21 kvinner. 950 skal ha blitt såret, opplyser palestinske helsearbeidere til Reuters.

En rakett skal ha landet i Ashdod-havnen og forårsaket skade, men det er ikke meldt om personskader. En rakett skal også ha truffet en bygård, men det ikke kommet rapporter om skadde, melder nettavisen.

Røyk stiger over bygninger etter israelsk luftangrep i Gaza natt til lørdag 15. mai 2021 Foto: MAHMUD HAMS / AFP