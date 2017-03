Flytter budsjettpenger fra miljø og bistand til forsvaret og Mexico-muren

Deler av innholdet i budsjettforslaget er tidligere lekket. Og det var ventet at blant annet USAs miljødirektorat ville få en drastisk nedgang i bevilgningene.

Ifølge budsjettutkastet som ble presentert i dag foreslår Trump-administrasjonen å kutte overføringene til det amerikanske miljødirektoratet med 31 prosent, noe som betyr at 3200 stillinger forsvinner fra direktoratet.

Budsjettet foreslår også å kutte alle bidrag til FNs grønne klimafond.

Amerika først

Budsjettrammen er på svimlende 1,15 billioner dollar, men mye av pengene går blant annet til å ruste opp det amerikanske militæret og starte nedbetalingen av den planlagte muren på grensa til Mexico.

– Et budsjett som setter Amerika først må ha sikkerheten for vårt folk som førsteprioritet. For uten sikkerhet, kan det ikke være vekst, sier Trump om budsjettet som har arbeidstittelen «Amerika først: Et budsjettutkast som skal gjøre Amerika stort igjen».

Militæret blir tilgodesett med 54 milliarder dollar, noe som er den største overføringen siden president Ronald Reagans opprustning på 80-tallet.

Pengene er øremerket opptrening av soldater som skal settes inn mot terrorgruppen IS, innkjøp av nye skip, jagerfly og andre våpen.

Midlene er hentet fra kutt i u-hjelpsbudsjettet og fra statlige etater som ble beskyttet av hans forgjenger Barack Obama.

Skattebetalerne betaler muren

Budsjettet kutter også i bevilgningene til kultur, juridisk hjelp for fattige og det nasjonale hjelpeprogrammet AmeriCorps som ble etablert av tidligere president Bill Clinton.

– Dette er et hard maktbudsjett, ikke et mykt, sier budsjettansvarlig Mick Mulvaney ved Det hvite hus.

Etteretningstjenesten slipper kutt i dette budsjettet. Og den mye omtalte muren langs grensen til Mexico blir tilgodesett med 1,4 milliarder dollar i inneværende budsjettår. Deretter er det planlagt en overføring på ytterligere 2,6 milliarder når 2018-budsjettåret starter i oktober.

Trump hevdet hardnakket gjennom valgkampen at Mexico skulle få regninga for muren, men foreløpig skal byggingen finansieres med amerikanske skattepenger.

Endelig forslag i mai

I tillegg til Miljødirektoratet EPA er det 14 andre statlige organer som blir rammet av kuttene. De største budsjettaperne er ifølge AP jordbruk, miljø, arbeid og innenriksdepartementet.

Forsvarsdepartementet, departementet for innenlands sikkerhet og departementet for veteraner er de klare vinnerne.

Trumps første budsjettutkast dekker kun en drøy fjerdedel av det totale føderale budsjettet som skal behandles av Kongressen. Skattelette, velferd og helsereformen vil først innlemmes i det endelige budsjettet som legges fram i midten av mai.