Flyselskap nær konkurs etter koronafrykt

Flybe unngikk så vidt konkurs i januar etter å ha fått innvilget et skattefritak fra myndighetene. Likevel er selskapet nå satt under administrasjon. Engelske medier skriver at det pressede selskapet har opplevd kraftig omsetningssvikt etter virusutbruddet.

For passasjerene er situasjonen kaotisk. Ifølge BBC ber selskapet alle som har kjøpt billetter om ikke å dra til flyplassene, men holde seg hjemme.

Fra Flybe heter det at de ikke kan bistå kundene med alternative flyreiser med andre selskaper. Det kunngjør selskapet på sine nettsider.

2000 arbeidsplasser er truet

I en kunngjøring på Flybes nettsider går det fram at selskapet er under administrasjon. Alle flyene står på bakken.

– Alle fly står på bakken, og forretningsvirksomheten i Storbritannia er opphørt med umiddelbar effekt, opplyser Flybe.

Flybe frakter årlig omtrent 8 millioner passasjerer gjennom et regionalt rutenett i Storbritannia og EU. Selskapet holder til i Exeter. Opptil 2000 arbeidsplasser kan bli berørt av en konkurs, opplyser Sky News.