Flyselskap får nekte å fly israelske statsborgere

Grunnen til det er at selskapet kan risikere rettslige konsekvenser i hjemlandet om israelske statsborgere får fly med dem, skriver Associated Press. Kuwait er ett av flere land som boikotter Israel.

Saken ble tatt opp i retten etter at en israelsk statsborger saksøkte Kuwait Airways etter at hans billett ble kansellert da han opplyste om sitt israelske pass. Flyselskapet tilbydde seg å ombooke hans billett til et annet flyselskap, men mannen avslo tilbudet og saksøkte selskapet for diskriminering.

Fordømmer beslutningen

Domstolen i Frankfurt avslo hans påstand om diskriminering på grunn av at tysk diskrimineringslov dekker rase, etnisitet, og religion, men ikke nasjonalitet. Frankfurts ordfører Uwe Becker har, i likhet med andre, fordømt domstolens beslutning:

– Et flyselskap som driver diskriminering og antisemittisme ved å nekte å fly israelske passasjerer, bør ikke får lov til å ta av eller lande i Frankfurt, sier han ifølge AP.

Den israelske passasjerens advokat er sjokkert over beslutningen.

– Dette er en flau beslutning for demokratiet og for Tyskland, sier advokat Nathan Gelbart.

Les også:

Viser motstand ved boikott

Flere organisasjoner, selskaper, kommuner, og personer boikotter Israel, uavhengig om landet de holder til i gjør det.

Blant annet vedtok LO i mai i år at de skal jobbe for å boikotte Israel. I fjor vedtok bystyret i Trondheim at de skal boikotte israelske varer og tjenester fra okkuperte områder.

Den arabiske liga, som består av over 20 land fra Midtøsten og Afrika, har siden opprettelsen av Israel i 1948 hatt en stående boikott mot landet. I dag utøver ikke alle landene boikotten likt, og noen av landene har meldt seg ut av boikotten – slik som Egypt, som har diplomatiske bånd med Israel.

Grunnen til at mange vil boikotte israelske tjenester og varer, er for å vise motstand mot israelsk okkupasjon og påståtte brudd på menneskerettighetene.