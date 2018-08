Flyr rett inn i orkanen

Svaret forskerne i flyet fikk, var at orkanen kunne bli det kraftigste uværet som har truffet Hawaii i delstatens historie.

Orkanen er nedgradert fra kategori fem til kategori fire, men bekymrer fortsatt værvarslerne.

– Lane vil bevege seg farlig nær øyene i Hawaii i løpet av morgendagen og fram til lørdag, skriver den amerikanske værvarslingen i den siste oppdateringen.

– Den kan føre med seg ødeleggende vinder og livsfarlige oversvømmelser fra det kraftige regnet, fortsetter advarselen til publikum.

SNEIER HAWAII: Sentrum av orkanen Lane vil sannsynligvis ikke treffe land. Innbyggerne i Hawaii blir likevel advart om at det er et veldig kraftig og farlig uvær som er på vei mot dem. Foto: NOAA

Må sende fly

De som skriver varslene, bruker informasjon fra en rekke forskjellige kilder.

Satellitter og vanlige meteorologiske observasjoner gir dem muligheten til å være rimelig sikre på hvor orkanen omtrent kommer til å gå.

For å finne ut nøyaktig hvor kraftig den er, så må de sende fly inn i uværet for å måle vindstyrken.

De har forskningsfly stasjonert i Hawaii for å kunne gjøre akkurat dette.

KERMIT PÅ BAKKEN I HAWAII: P-3 Orion fra Lockheed-Martin er et ekstremt solid fly, og er godt egnet til slike ekstreme oppgaver. Foto: Mike Mascaro / NOAA

«Kermit» i vinden

En slik flytur ble gjennomført sent tirsdag, lokal tid. Da ble Orion-flyet «Kermit» sendt ut mot Lane med et spesielt oppdrag.

Da besetningen i forskningsflyet kom inn i øyet av Lane, fikk de oppleve noe som heter «Stadium-effekten».

Du kan se de effekten i videoen som følger denne saken. Videoen ble fanget opp av meteorologen Lisa Bucci fra den amerikanske værvarslingen NOAA.

UVÆRETS ØYE: Kraftige, velorganiserte sykloner får et slik øye. Det oppstår fordi stormen roterer. Dette er øyet til tyfonen Maysak i april 2015. Foto: Suomi NPP/NOAA

Farlig ferd

Øyet i en orkan dannes av det indre skybeltet. Det er der de kraftigste, mest ødeleggende vindene er.

Dette skybeltet kan få et «overheng» i høyden. Det vil da virke som du er inne i et stadion med tak over publikumsplassene.

Å fly inne i øyet, er relativt uproblematisk. Pilotene må bare sørge for å holde seg et godt stykke vekk fra veggen.

Det er å komme seg inn og ut av veggen trygt som er vanskelig.

Det fikk meteorologen Jeff Masters erfare da han var en del av besetningen i Orion-flyet «The Princess» i 1989.

Historien Masters fortalte om penetreringen av orkanen Hugo, er kanskje ikke noe forskere som skal gjennomføre noe lignende bør lese. De gjør det sikkert likevel.