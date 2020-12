Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lannavaara er et lite tettsted i svensk Lappland. Bare rundt 80 mennesker bor der og de fleste driver med reindrift.

De siste årene har turistnæringen blitt stadig viktigere, men under koronaen har antall besøkende gått kraftig ned.

Johan Väisänen, som driver selskapet Explore the North, sier at omsetningen har falt med 70–80 prosent så langt i år, skriver SVT.

Johan Väisänen driver selskapet som skal ta imot 13 fly med belgiske charterturister. Foto: SVT

Nå har selskapet valgt å satse på charterturisme, til tross for at koronapandemien raser i både Sverige og det meste av Europa.

I løpet av 13 uker i vinter skal 13 flylaster med belgiske charterturister flys inn. Til sammen blir det nesten 2200 belgiere som får oppleve nordsvensk vinter med nordlys og reinsdyr.

– Gjestene kommer hit i charterfly og besøker oss en uke. De har ulike aktiviteter som hundespann, skutersafari og helpensjon, sier Johan Väisänen.

Selv om Belgia er det landet i Europa som er hardest rammet av koronapandemien – målt i antall døde i forhold til befolkningen – er ikke Väisänen redde for at de skal ta smitte lokalbefolkningen.

– De kommer ikke til å forlate anlegget under besøket. De lever i sin egen boble, sier Johan Väisänen.

– Det forstyrrer ikke meg. Det er helt greit for min del, sier Bengt Söderström om at turistene kommer til Lannavaara. Foto: SVT

Får ikke handle i butikken

Sverige passerte tirsdag 8000 døde av covid-19. Smitten er fortsatt stigende i landet.

Det lille samfunnet nord for polarsirkelen har innført strenge regler for å forhindre at charterturistene tar med seg smitte.

– De får holde seg der borte og får ikke komme og handle, sier Wandee Thunchangya til SVT.

Hun driver butikken i det lille samfunnet. Selv de som jobber på turistanlegget får ikke lov til å handle i butikken sammen med andre i lokalbefolkningen.

– Personalet må komme hit etter stengetid hvis de skal handle, sier Thunchangya.

Glad turistene kommer

SVT har spurt noen av innbyggerne i Lannavaara om de er redde for at turistene skal smitte dem. Jevnt over er det lite frykt å spore.

– Jeg ser dem bare når de går langs veien. De er jo mest i skogen og kjører skuter og hundespann og går med truger, sier Bengt Söderström.



Asta Nilsson er ikke redd for å bli smittet av turistene. Foto: Teuvo Palomäki / SVT

Han får følge av Aasta Nilsson som er i butikken for å handle.

– Det er bare bra at de er her så vi får litt bevegelse i byen, sier hun, og legger til at hun ikke har tenkt på smittefaren i det hele tatt.