Flyplassen på Gran Canaria stengt: Flere hundre nordmenn er «sandfaste»

Flere passasjerer melder på Twitter at fly ikke får tatt av fra flyplassen, som ligger øst på den populære ferieøya.

Twitter-kontoen til RTVC, en radiostasjon på Gran Canaria, skriver at varme vinder har ført med seg mye sand at flyplassen har måttet stenge.

Mange nordmenn på flyplassen på Gran Canaria kommer seg ikke hjem til Norge i kveld. Foto: Emma Sortland Sivertsen / Privat

Pressevakten på flyplassen på Gran Canaria bekrefter overfor NRK at de så seg nødt til å stenge flyplassen rundt klokken halv fire i dag, lokal tid. Hun vet ikke når de kan åpne for flyvninger igjen.

– Akkurat nå er det svært dårlig sikt, og ingen fly kan ta av eller lande. Fem fly på vei hit har landet på andre øyer, sier pressevakten, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt, like før klokken syv.

Hun sier dette er den sterkeste stormen på mange år, og at de aldri har stengt flyplassen så lenge på grunn av sandstorm før.

– Stengt til midnatt

Ifølge hjemmesidene til Aena, som tilsvarer spansk Avinor, er det ett Norwegian-fly og to SAS-fly med retning Gardermoen som ikke får tatt av. I tillegg er flyvninger til Ålesund, Bergen, Stavanger og Kristansand rammet.

Siste fly fra Gran Canaria som var forventet ved Kristiansand Lufthavn kl 22.30 i dag er utsatt til i morgen klokken 12.25.

Totalt er det over 700 nordmenn som ikke kommer seg til Norge i kveld.

– Vi har syv fly som er rammet av denne sandstormen. To er omdirigert til Tenerife og Portugal, også har vi fem fly som står på Gran Canaria. Foreløpig har vi fått beskjed om at flyplassen hvert fall er stengt til midnatt, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.

Av de syv flyene er det to til Oslo og ett til Kristiansand, i tillegg til København, Stockholm og Göteborg. Eckhoff sier man forsøker å få booket inn passasjerene på hotell.

– Nå får dette også konsekvenser for flytrafikken i morgen, ettersom det er såpass mange fly som er rammet, sier Eckhoff.

Ifølge Norwegian kommer flyplassen på Gran Canaria til å være stengt i alle fall frem til midnatt. Foto: Kathrine Krømke / NRK

I tillegg er det 185 Norwegian-passasjerer som ikke kommer seg hjem til Norge.

– Dette påvirker all flytrafikk inn og ut av flyplassen, også Norwegians fly. Vi arbeider for å finne løsninger for de passasjerer som er på vei til og fra flyplassen. Flyplassen opplyser at den vil være stengt i alle fall frem til midnatt, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian.

– Passasjerene kommer ikke til å komme seg hjem i kveld. Vi jobber med å sikre at alle passasjerene kommer seg, sier Hjørnholm.

NASA-bilde av sandstormen over Kanariøyene. Foto: Nasa

– Kan bli enda verre i morgen

Både SAS og Norwegian opplyser at sandstormen får konsekvenser for flytrafikken i morgen også.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forklarer at sandstormen skyldes et høyttrykk utenfor Spania som kombinert med et lavtrykk sør for Kanariøyene fører til kraftig vind.

Vindretningen fører til at sand fra Sahara fraktes rett mot øygruppen.

– Vinden ser også ut til å bli kraftigere i morgen søndag. Først sent søndag kveld eller natt til mandag, ser vinden ut til å ta en mer sørlig retning slik at situasjonen blir bedre.

– Det er litt kjipt

En av dem som er rammet er Siri Sortland, som er på tur med storfamilien på elleve stykker. Familien kom til flyplassen rundt klokken fire i formiddag, norsk tid, og skulle hjem til Norge med et SAS-fly etter å ha vært på vinterferie på ferieøya.

– Vi har fått lite informasjon. Vi hadde kommet forvi ombordstigningen og var inne på bussen ut til flyet, da vi fikk om at flyplassen var stengt på grunn av dårlig sikt, sier Sortland.

Siri Sortland, mammaen til Emma Sortland Sivertsen (bakerst), sier familien har fått lite informasjon. Erik (t.v.), Mia og Helene holder likevel humøret oppe. Foto: Siri Sortland / Privat

Hun forteller at informasjonen så langt har vært dårlig, og at det står mer i norske nettaviser enn det man har blitt fortalt på flyplassen.

– Det er litt kjipt, men det er ikke så mye å få gjort med det. Vi må bare sitte her til vi får fly hjem, men det begynner å bli ganske tett luft på flyplassen, sier Sortland.

NRK-journalist Kathrine Krømke. Hun forteller at hun og de andre passasjerene akkurat rakk å gå om bord i sitt SAS-fly, før de fikk beskjed om at hele flyplassen er stengt på ubestemt tid.

Ifølge Krømke er sikten på stedet nå 600 meter. Den må være 800 meter for at fly skal kunne lande eller ta av.

Canarijournalen skrev i går at direktoratet for sivil beredskap og nød på Kanariøyene i går gikk ut med en advarsel sterk vind.