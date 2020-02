Flyplassen på Gran Canaria åpnet igjen

Flyplassene ble stengt lørdag på grunn av en sandstorm, og en ny sandstorm feide over Gran Canaria søndag. Flyplassen ble igjen stengt på grunn av dårlig sikt.

Dermed spredte det seg igjen usikkerhet, og mange passasjerer klaget over dårlig informasjon fra flyselskapene.

Over 2000 nordmenn har sittet værfaste på Kanariøyene i helgen.

Tidligst mandag

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier flyvningene fra øygruppen tidligst kan gjenopptas mandag.

– Først må flyene gjennom en teknisk sjekk, sier han til NRK.

Han sier at flyplassen har vært gjenåpnet flere ganger det siste døgnet, men så stengt igjen på grunn av været.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende, og dersom været tillater det, vil vi starte teknisk gjennomgang av flyene mandag, sier han.

Til sammen ble åtte små og stiore flyplasser på øygruppen stengt. Flyplassoperatøren Aena opplyser at 822 flygninger så langt er påvirket.

Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt.

Passasjerene blir oppfordret til å sjekke med flyselskapene om status for flygningene deres.

Mange flypassasjerer som er rammet av flystansen er innkvartert på hotell, men ikke alle har fått tilbud om overnatting. Mange har overnattet på flyplassen, og flere har klaget over dårlig eller mangel på informasjon fra flyselsaper og reiseoperatører.

GUL HIMMEL: Mange flypassasjerer ventet søndag ettrmiddag på flyplassen i Las Palmas. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters/NTB Scanpix

Værfenomen

Sandstormen var den sterkeste på mange år. Værfenomenet Calima skjer når sand fra Sahara-ørkenen blåser ut over Atlanterhavet. Det skjer rundt 20 ganger i året, men så voldsom sandstorm som denne helgen er uvanlig.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forklarer at denne sandstormen skyldtes et høytrykk utenfor Spania som kombinert med et lavtrykk sør for Kanariøyene, fører til kraftig vind. Vindretningen fører til at sand fra Sahara førs rett mot øygruppen.