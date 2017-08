Flyplassansatt truffet av lynet: – Et mirakel at han overlevde

Det var overvåkningskameraet som fanget det som skjedde 22. juli da lynet slo ned på Southwest Florida International Airport viser videoen CNN har fått tilgang til.

– Min far ringte og sa at min bror hadde fått elektrisk støt og lå på sykehus. Det eneste jeg da lurte på var om han levde, sier Autum Dunn til CNN.

21 år gamle Austin Dunn var en del av bakkemannskapet som jobbet med et Sun Country fly som skulle av gårde. En ansatt står foran flyet og viser vei ut på rullebanen, en annen kjører bilen som drar flyet ut på plass.

Austin Dunn kommer i bildet på overvåkningskameraet med en oransje vest på seg. Han bruker ett minutt på å sjekke noe under den ene vingen til flyet.

Så slår lynet ned i halen på flyet. Lynet går gjennom flykroppen før det treffer Austin Dunn.

Kollegaene hans løper etter hjelp og får tilkalt ambulansen. Søsteren ble varslet av faren om hva som hadde skjedd.

Et mirakel

– Da vi skjønte at han faktisk hadde overlevd ble vi utrolig lettet, det er et mirakel. Men det var definitivt det mest skremmende jeg har opplevd. Man forventer ikke at noe sånt kan skje, sier Autum Dunn til CNN.

De ansvarlige ved flyplassen sier til NBC2 at systemet på flyplassen som skal varsle om lyn var på, men de vil ikke kommentere hvorfor bakkepersonalet likevel jobbet ved flyet.

Austin Dunn fikk tredjegrads forbrenning over hele kroppen, men etter to uker er han nå ute av sykehuset.