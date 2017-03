Flynn vil vitne i bytte mot immunitet

Michael Flynn måtte gå da det ble kjent at han hadde løyet for visepresidenten om samtaler han har hatt med Russlands ambassadør.

Nå har han sagt seg villig til å vitne i den pågående granskingen som skal avsløre om det har vært forbindelser mellom Donald Trumps valgkampanje og Russland. I samtaler med etterretningskomiteen i Kongressen har Flynn lagt som et premiss at han får immunitet mot «urettmessig straffeforfølgelse».

– General Flynn har en historie å fortelle, og han vil gjerne fortelle den, dersom omstendighetene tillater det, sier Flynns advokat Robert Kelner.

– Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt.

Han viser til at enkelte medlemmer i Kongressen har sagt at de mener Flynn bør stilles for retten.

I FBI pågår det også en etterforskning av russisk innblanding i valgkampen, og om Trump-kampanjen hadde tilknytning til russiske myndigheter. Det var Wall Street Journal som først omtalte at Flynn har lagt immunitet som premiss for vitnemålet.

Flynn-skandalen: – Det er helt utilgivelig Du trenger javascript for å se video.

Tre tidligere ansatte i Trump-kampanjen har allerede samtykket til å la seg avhøre. Valgkampleder Paul Manafort, rådgiver Roger Stone, og utenrikspolitisk rådgiver Carter Page kunngjorde gjennom sine advokater i forrige uke at de vil samarbeide med etterforskningen.

Lobbyist for Tyrkia

Knapt en måned etter å ha blitt utnevnt til president Trumps sikkerhetsrådgiver ble Flynn tvunget til å gå av da det ble kjent at han hadde villedet visepresident Mike Pence om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA.

Etter at han gikk av, har Flynn ført seg selv opp i registeret over «utenlandsk agenter» og gjort det kjent at han tidligere har fått over en halv million dollar for å drive lobbyvirksomhet på vegne av Tyrkia.