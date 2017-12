Flynn siktes for Russland-løgn

Flynn er siktet for å bevisst ha løyet til FBI om sin kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Flynn skal feilaktig ha sagt at han ikke ba ambassadøren om å utsette en stemmeavgivningen på en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, og at han derfor heller aldri fikk noe svar fra ambassadøren om dette, melder nyhetsbyrået Reuters.

Flynn er innkalt til en høring klokken 10.30, det vil si klokken 16.30 norsk tid. Det opplyser spesialetterforsker Robert Muellers kontor. Det antas at Flynn vil erklære seg skyldig under høringe, skriver AP.

Måtte gå av

Michael T. Flynn måtte gå av som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar, under en måned etter at Donald Trump ble innsatt som president, etter å ha løyet for visepresident Mike Pence om samtaler han hadde hatt med Russlands ambassadør.

Pence benektet i et intervju at Flynn hadde diskutert USAs økonomiske sanksjoner mot Russland med den russiske ambassadøren, mens det viste seg å ikke stemme. Flynn erkjente selv at han hadde kommet med uriktige opplysninger til Pence om sine samtaler med den russiske ambassadøren.

Flynn, som hadde vært en lojal Trump-tilhenger gjennom valgkampen, ble utnevnt av Trump til nasjonal sikkerhetsrådgiver, men fikk altså sparken etter bare 24 dager i jobben.

Flere Trump-medarbeidere mistenkt

Den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller ble i mai utpekt som spesialetterforsker som skulle granske «den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål,» som det het i redegjøringen fra det amerikanske justisdepartementet.

I sommer meldte avisen New York Times at Muellers team hadde bedt Det hvite hus overlevere dokumenter knyttet til Flynn.

Sentrale Trump-medarbeidere mistenkes for å ha samarbeidet med Russland om å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton i forkant av presidentvalget i november i fjor.