Fredag ble en flymekaniker framstilt i retten i Miami etter at FBI arresterte ham på jobb torsdag.

Han er mistenkt for å ha sabotert navigasjonssystemet på et passasjerfly i sommer.

American Airlines flyvning 2834 var klargjort for avgang på flyplassen i Miami og skulle til Nassau på Bahamas 17. juli.

Da flykapteinen ruset motorene i enden av rullebanen sekunder før avgang, fikk han en feilmelding på panelet i cockpit. Kapteinen avbrøt flyvningen før American Airlines flyet var i luften, skriver BBC.

Fiklet med flyets mekanikk

Flyet ble umiddelbart undersøkt. Da viste det seg at noen hadde fiklet med flyets mekanikk slik at det ikke skulle fungere som normalt.

Det var kolleger av den pågrepne som fant måten sabotasjen var utført på. Et overvåkingskamera avslørte flymekanikeren. Flyet på bildet er ikke det aktuelle flyet. Foto: Joe Raedle / AFP

Under inspeksjon fant kolleger av den mistenkte flymekanikeren en form for skum som var sprøytet på innsiden av et system som sørger for trygg navigering.

Skummet var ført inn i en gummislange som strekker seg fra utsiden av flyskroget til flyets datamodul på innsiden av flykroppen, skriver Miami Herald.

Dette systemet har som oppgave å melde fra om flyets hastighet, flyets vinkel og annen sentral informasjon som har med trygg navigering å gjøre.

Saboterte for å kunne jobbe overtid

Til politiet skal den mistenkte mekanikeren ha fortalt at intensjonen hans var å sørge for at flyavgangen ble forsinket eller kansellert slik at han fikk mulighet til å jobbe overtid.

Sabotasje hadde med personlige økonomiske problemer å gjøre, skal mannen ha forklart.

Mekanikeren har oppgitt at han ikke ønsket å skade flyet eller passasjerene.

Mannen var oppgitt over at forhandlinger mellom fagforeningen og American Airlines hadde stoppet opp. Fagforeningen skal ha forsøkt å få til en avtale med selskapet om lønn og arbeidsforhold.

Mekanikeren skal ha blitt provosert over at selskapet ønsket å «outsource» vedlikeholdsarbeidet til andre for å spare penger.

Avslørt av overvåkingsvideo

Mekanikeren ble identifisert av ansatte i flyselskapet på en overvåkingsvideo som FBI har fått.

Den 60 år gamle mannen har jobbet i selskapet siden 1988 og er en av veteranene, skriver Miami Herald.

Videoen viser mekanikeren som kjører en liten hvit «flyplass-traktor» på vei mot det aktuelle flyet om morgenen 17. juli. Flyet hadde landet etter en flyvning fra Orlando kort tid før.

Bildene viser at mekanikeren som er lett å kjenne igjen med sin haltende måte å gå på, beveger seg fra kjøretøyet til områder på flyet der navigasjonssystemet befinner seg.

I sju minutter skal den mistenkte ha utført sabotasjehandlingen, skriver Miami Herald.