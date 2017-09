Nyhetsbyrået AFP har snakket med et titall personer i en flyktningleir i Bangladesh. Det er rohingyaer som har flyktet fra volden i Myanmar. De forteller om grove overgrep og drap.

En regelrett massakre skal ha skjedd i byen Aung Sit Pyin 25. august.

– De burmesiske soldatene sperret inngangen til moskeen, så begynte de å drepe, forteller flyktningene.

Deretter stormet det inn menn bevæpnet med macheter og bensindunker.

– De som flyktet ble hogget i hjel. Andre ble skutt av hæren. Så satte de fyr på bygningen, sier den 53 år gamle læreren Master Kamal, som klarte å flykte.

Meid ned med maskinpistoler

12 år gamle Jamal Hussain forteller om hvordan hans fem eldre brødre ble meid ned med maskinpistoler da de forsøkte å flykte.

– Hele familien var sammen da de plutselig begynte å skyte. Jeg kunne ikke snu meg, for jeg trodde at jeg skulle dø, forteller han til AFP.

Han har siden ikke sett verken foreldrene eller noen av sine søsken.

KRYSSET GRENSEN: En eldre mann ankommer matstasjonen i Bangladesh etter å ha krysset grensen fra Myanmar. Foto: Bernat Armangue / AP

Starten på masseflukt

Drapene skal ha skjedd samme dag som muslimske, væpnede grupper angrep politistasjoner rundt om i delstaten Rakhine. Myndighetene svarte på angrepene 25. august med en massiv offensiv. FN har kritisert offensiven og nær karakterisert den som etnisk rensing.

Øyenvitneskildringene fra området er vanskelige å få bekreftet, fordi Rakhine i prinsippet er utilgjengelig for utenlandske medier. Men mange av flyktningene i Bangladesh forteller om de samme overgrepene, og Amnesty Internasjonal mener at informasjonen som AFP har offentliggjort, samsvarer med de rapportene organisasjonen har fått.

Urix forklarer: Konflikten som sverter Myanmars fredsprisvinner Aung San Suu Kyi

Desperat situasjon

– Situasjonen er svært desperat. Noe veldig, veldig uhyggelig har skjedd i Rakhine, sier Tirana Hassan fra Amnesty International.

Hun forteller at beretningene om overgrep ikke bare kommer fra en eller to byer, men fra en rekke steder over hele delstaten.

– Amnesty International har hittil dokumentert samme type hendelser i seks til åtte byer. Vi tror det handler om etnisk rensing – altså at mennesker angripes på grunn av sin etniske tilhørighet. Juridisk sett betyr det brudd på menneskerettighetene, sier hun.

KOLLAPSER: Kifawet Ullah får hjelp av en annen rohingya i det han kollapser mens han venter på å få utdelt en pose ris på matstasjonen i Bangladesh. Foto: Bernat Armangue / AP

STOR PÅGANG: Rundt 300.000 rohingyaer har de to siste ukene flyktet til Bangladesh. Det vil si at landet nå huser rundt 700.000 flyktninger fra Myanmar. Foto: Bernat Armangue / AP

– Folkemord

Bangladesh' utenriksminister Abul Hassan Mahmood Ali går enda lengre.

– De siste ukenes voldshandlinger mot muslimene i Myanmar er folkemord, sier han til AFP.

Rundt 300.000 rohingyaer har de to siste ukene flyktet til Bangladesh. Det vil si at landet nå huser rundt 700.000 flyktninger fra Myanmar.

Dette skaper en enorm utfordring for Bangladesh.

Konflikten mellom de muslimske rohingyaene og myndighetene i det buddhistdominerte Myanmar har pågått i mange år og forklares både med etnisitet og religion. Rohingya-minoriteten kan ikke bevege seg fritt i Myanmar og får ikke statsborgerskap.