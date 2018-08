Flyktninger fra Venezuela kjeppjaget i Brasil

Innbyggere i grensebyen Pacaraima hadde organisert en protest mot en flyktningleir, etter at en lokal forretningsmann angivelig ble angrepet av venezuelanske migranter fredag, melder avisen Folha de São Paulo.

Bilder publisert på sosiale medier viser demonstrasjonene i Pacaraima fredag. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Protesten skal først ha gått forholdsvis rolig for seg.

Situasjonen skal så ha eskalert da noen av innbyggerne satte fyr på teltene i leiren der flyktningene bodde. Det skal også ha blitt kastet hjemmelagde bomber mot dem.

Ifølge avisen O Globo ble 2.000 mennesker drevet tilbake over grensen til Venezuela. De etterlot seg eiendeler som da ble satt fyr på.

De aller fleste venezuelanere flykter til Colombia, Brasil, Ecuador og Peru.

Barn dør av matmangel

Den økonomiske krisen i Venezuela har for lengst nådd bristepunktet, noe myndighetene kritiseres for å ha forsøkt å tone ned på ulike vis.

Avisen New York Times avdekket tidligere i år at hundrevis av barn nå dør av matmangel i Venezuela, noe myndighetene forsøker å dekke over.

En kvinne våker over sine to barn som sover på gaten nær grenseposten i Pacaraima i Brasil 8. august i år, mens de venter ved passkontrollen på å få komme inn i Brasil. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Inflasjon og matmangel sender hver dag flere tusen mennesker på flukt, og nabolandene har sett seg nødt til å skjerpe grensekontrollen i håp om å kunne håndtere flyktningstrømmen som har økt kraftig de siste månedene.

Tall fra FNs høykommissariat for flyktninger; UNHCR, viste tidligere i år at om lag 5000 venezuelanere daglig legger på flukt, noe som har ført til store utfordringer blant annet nord i Brasil.

Venezuelanere på vei til Colombia. Inflasjon og matmangel har sendt flere millioner venezuelanere på flukt. Foto: GEORGE CASTELLANOS / Afp

Ecuador stenger grensen for flyktninger uten pass

Anslagsvis 2,3 millioner venezuelanere skal så langt ha forlatt hjemlandet som følge av den politiske og økonomiske krisen i landet, og scenene som nå utspiller seg i nabolandene sammenlignes med dem man har sett som følge av krigen i Syria.

De aller fleste av venezuelanerne har dratt til Colombia, Brasil, Ecuador og Peru.

Venezuelanere venter ved grensen til Ecuador lørdag kveld etter at landet besluttet å stenge grensene for flyktninger uten gyldig pass. Mange sier de skal videre til Peru. Foto: Dolores Ochoa / AP

Lørdag besluttet Ecuador å stenge grensene for flyktninger uten gyldig pass.

Mange som ankommer grensen etter flere dager på flukt til fots har kun ID-kort.

De vil nå ikke komme inn i Ecuador, melder BBC.

Venezuelanske Grecia Sabala klarer ikke å holde tårene tilbake ved grenseposten til Colombia. Hun har kreft og håper på hjelp i nabolandet. Køen på broen Simon Bolivar International til Colombia fylles hver dag av kreftsyke, underernærte barn og voksne med infeksjoner som håper på livsnødvendig hjelp i Colombia. Foto: Fernando Vergara / AP

Beskyldte opposisjonen for attentatforsøk

Politisk ser lite i Venezuela ut til å kunne bremse flyktningstrømmen.

Tidligere i august beskyldte president Nicolás Maduro den tidligere lederen av nasjonalforsamlingen i Venezuela, Julio Borges, for å stå bak et attentatforsøk med en drone.

– Ingen, verken i landet eller verden, tror deg når det kommer til denne farsen av et angrep. Vi vet alle at det var iscenesatt for å forfølge og undertrykke de som motsetter seg diktaturet du leder, ytret Julio Borges, den tidligere lederen av den venezuelanske nasjonalforsamlingen, på Twitter.

Den tidligere lederen av nasjonalforsamlingen i Venezuela, Julio Borges, omtaler dagens Venezuela som et diktatur. Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP

Siden 2015 har opposisjonen kontrollert nasjonalforsamlingen i Venezuela.

Sommeren 2017 ble det imidlertid utnevnt en ny grunnlovsgivende forsamling, som i praksis står over nasjonalforsamlingen.

Grunnlovsforsamlingen kontrolleres av det regjerende sosialistpartiet og støttespillere av president Maduro.

Brukte traktor for å knuse tilfluktssted

Myndighetene anslår at om lag 50.000 flyktninger fra Venezuela har krysset grensen ved Pacaraima, som ligger i delstaten Roraima i Brasil.

Med en befolkning på 520.000 utgjør nå flyktningene nær ti prosent av statens innbyggere.

I mangel på tilbud til flyktningene sover nå mange i hengekøyer og telt, i gater og på torg, og i andre provisoriske løsninger for å få tak over hodet.

Kapasiteten i Pacaraima i Brasil er sprengt. Venezuelanere på flukt sover i nå hengekøyer på gaten i grensebyen. Foto: NACHO DOCE / Reuters

I en TV-reportasje fra en lokal kanal i Brasil, kunne man lørdag se brasilianere bruke en traktor for å knuse en konstruksjon som hadde blitt brukt som tilfluktssted i Pacaraima.

Tre personer ble skadd av gummikuler som politiet skjøt mot folkemengden, ifølge borgermester Juliano Torquato i Pacaraima.