Flyktet som høygravide – nå fødes barna deres som statsløse i en flyktningleir

Siden august har mer enn 650.000 rohingya-flyktninger ankommet Bangladesh. Den høye tilstrømmingen legger stort press på fasilitetene i flyktningleirene.

En av gruppene som har det spesielt vanskelig er de mange gravide kvinnene som mangler nødvendig helsehjelp og medisiner til seg selv og sine barn.

Rohingya-barn venter på å få utdelt mat i en flyktningleir i Bangladesh. Flyktningleirene er overfylte etter at over én million rohingya-flyktninger har ankommet landet. Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP

– Føder under uholdbare forhold

Plan International anslår at totalt 120.000 av de nyankomne flyktningene er gravide med et akutt behov for hjelp.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie. Foto: Plan International Norge

– Disse kvinnene føder under uholdbare forhold, og barna kommer til verden et sted ikke engang deres grunnbehov blir dekket. Forholdene i leiren gjør flyktningene, og spesielt barn, sårbare for sykdommer som andre steder er lett å unngå, sier generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie.

Organisasjonen rapporterer om rystende historier fra flyktningkrisen; Om gravide kvinner på flukt som går flere dager uten vann og mat, og om barn som er kraftig underernært og dør av lettere sykdommer på grunn av mangel på medisinsk hjelp.

26 år gamle Mondaz med sin nyfødte datter i armene i Balukhali-leiren i Bangladesh. Etter fødselen hadde ikke den unge jenta råd til å betale for en nødvendig medisinsk kontroll av seg selv og barnet. Foto: Plan International / Michael Rhebergen

Overbefolkede leirer

20 år gamle Yasmin hadde ikke engang tilgang på et telt da hun fødte sin datter i Balukhali-leiren i Bangladesh i september.

– En eldre kvinne og søsteren min hjalp meg under fødselen. Vi måtte bare skjule oss som best vi kunne for å få litt privatliv, forteller Yasmin (20) til Plan International, med sin 15 dager gamle datter i armene.

Datteren er én av totalt 348.000 statsløse rohingya-barn under fem år som vokser opp i flyktningleirer der det ikke finnes rent vann de kan bades i eller klær til å holde dem varme om natten.

20 år gamle Yasmin fødte datteren utendørs i Balukhali-leiren i Bangladesh mens regnet høljet ned og oversvømte bakken rundt henne. Foto: Plan International

20 år gamle Zohra rømte fra Myanmar for to måneder siden sammen med sin ektemann, da hjemmet deres ble brent ned.

Under flukten var hun gravid i åttende måned mens hun bar sin to måneder gamle sønn på armen. Fremme i Balukhali-leiren fødte hun sin datter inne i et telt i leiren.

20 år gamle Zohra i Balukhali-leiren i Bangladesh. Foto: Michael Rhebergen

– Det som er spesielt med denne krisen er hvor overbefolket det er i leirene. Folk bor oppå hverandre. I tillegg er terrenget svært kupert, latriner står i bakker med hus under. Disse hygieneutfordringene fører til at spesielt små barn lett blir syke, sier Jørgen Haldorsen i Plan International, som selv besøkte flyktningleirene i desember.

Landdirektør i Plan International Tanzania, Jørgen Haldorsen, forteller at de vanskelige forholdene i flyktningleirene kan skape store komplikasjoner hvis noe går feil under fødselen. Foto: Plan International

Plan arbeider blant annet med å forbedre de hygieniske forholdene i leiren og har installert 700 latriner og satt opp 200 provisoriske bad.

Én halv million uten skolegang

I tillegg til uholdbare sanitære forhold står mange av barna uten muligheter til skolegang. Den humanitære organisasjonen IRC anslår at mer enn 500.000 rohingya-flyktninger trolig ikke vil få undervisning i 2018, ifølge Al Jazeera.

Slik ser det ut i Kutupalong-leiren i Bangladesh. Mange av rohingya-barna her sliter med posttraumatisk stresslidelse. Foto: Marko Djurica / Reuters

– Utdanning under kriser er et livsviktig middel som hjelper barn å håndtere motgangen de møter, sier organisasjonens assisterende direktør for utdanning, Sarah Smith, til Al Jazeera.

IRC skildrer en generasjon av barn som er sterkt traumatiserte etter å ha blitt jaget på flukt i det FNs høykommissær for menneskerettigheter kaller en etnisk rensing, utført av sikkerhetsstyrkene i Myanmar.

