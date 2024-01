Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Det har vore daglege militære operasjonar mellom Hizbollah og IDF sidan 8. oktober i fjor.

76.000 har forlate heimane sine frå dei libanesiske grensebyane, 80.000 på israelsk side.

Då NRK fyrst snakka med libanesiske Omar frå Kfar Chouba var han overtydd om at han kom til å bli att i heimbyen, uansett kva som skjer.

10. januar skjer eit angrep i Kfar Chouba, like ved der Omar bur, som gjer at Omar må flykta. Ein Hizbollah-soldat blir drepen i angrepet.

Hizbollah er i opposisjon mot Israel, på lik linje med Iran, Hamas og houthiane i Jemen.

I grensebyane sør i Libanon er det folketomt. Kjem ein nære nok grensa, høyrer ein lyden av missil som blir fyrt av og bombene som fell.

Hizbollah og den israelske hæren (IDF) har dagleg utført militære operasjonar mot kvarandre sidan 8. oktober i fjor.

27 år gamle Omar var ein av dei som ville bli att, uansett kva. Foto: PRIVAt

27 år gamle Omar skulle bli att i sør, uansett kva.

Han ynsker ikkje å ha heile namnet sitt på trykk, men NRK kjenner til namnet hans.

Då NRK fyrst snakka med Omar, i starten av januar, var han klar på at han ikkje kom til å evakuera.

I staden for passa han på dei tomme husa i landsbyen, og rydda opp etter israelske angrep.

«Hizbollah er inne i husa dykkar»

Omar kjem frå den vesle libanesiske grensebyen Kfar Chouba.

Dei aller fleste bebuarane har evakuert nordover, til slektningar. Sjølv om IDF har angripe landsbyen fleire gonger, insisterte Omar på å bli:

– Eg er fødd her. Dette er heimen min.

Han fortel om då israelske fly sleppte flygeblad over landsbyen:

– «Hizbollah er inne i husa dykkar», stod det på dei. Nokre dagar seinare angreip IDF eit hus oppe i høgda.

Innbyggarane tolka innhaldet som eit varsel om at IDF kjem til å angripa husa i landsbyen. Foto: PRIVat

– Vindauga på huset mitt knuste, og eg begynte å blø naseblod. Sikkert av trykket som følgde eksplosjonen.

IDF ynsker ikkje å svara på spørsmålet om det var dei som stod bak flygeblada.

Rett før nyttår angreip IDF eit hus i grensebyen Bint Jbeil, sørvest for Kfar Chouba. Ein Hizbollah-soldat, bror hans og kona til broren var inne i huset, og blei alle saman drepne.

Omar sa at han sjølvsagt var bekymra for at noko liknande skulle skje i landsbyen hans.

– Tinga kan reparerast og bli som før, men dei døde kjem aldri tilbake.

Eit israelsk angrep rett utanfor den libanesiske landsbyen Kfar Chouba tidlegare i haust. Sidan då har IDF angripe nokre av husa i landsbyen. Foto: Mohammad Zaatari / AP

– Forventa at Hizbollah måtte gripa inn

Saman med Iran, Hamas og houthiane i Jemen, er også Hizbollah bygd på antivestlege verdiar og avsky mot staten Israel.

Ein av kjerneverdiane deira er å yta motstand mot Israel og å støtta palestinarane.

Toufoul Abou-Hodeib, fyrsteamanuensis ved UiO, meiner at Hizbollah nå står i ei knipe. Dei må gripa inn i krigen på palestinsk side, men unngå eskalering av konflikten med Libanon, der 80 prosent lever i fattigdom. Foto: UiO

Tofoul Abou-Hodeib er fyrsteamanuensis i samtidshistorie i Midtausten ved Universitetet i Oslo.

Ho har forska på Libanon i over 20 år, og meiner at på grunn av desse verdiane, var det ei forventning om at Hizbollah måtte gripa inn på palestinsk side då krigen braut ut på nytt 7. oktober:

– Då leiaren, Hassan Nasrallah, heldt ein tale 3. november, erklærte han at angrepa deira nord i Israel skal letta trykket på Gaza.

Men Hizbollah er ikkje til berre for å støtta palestinarane.

Organisasjonen blei i utgangspunktet oppretta for å kjempa mot Israel i Sør-Libanon allereie under borgarkrigen i 1982. Då krigen var over, heldt kampane mellom Israel og Hizbollah fram.

– Kunne vore meg

Angrepet på huset i høgda skremde ikkje vekk Omar. Det endra seg derimot natt til onsdag.

Eit israelsk fly gjekk til angrep eit lite stykke unna Omars hus. Éin Hizbollah-soldat vart drepen.

Ein Hizbollah-soldat mista livet i angrepet i landsbyen Kfar Chouba. Foto: PRIVAT

– Eg er i sjokk. Det kunne like godt vore meg, fortel Omar til NRK dagen etterpå.

Nå dreg han frå landsbyen som ein av dei aller siste, fortel han.

– Det er ingenting anna å gjera her lenger. Heile situasjonen er forferdeleg.