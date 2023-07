Jubelen sitter løst hos passasjerene i noen sekunder idet det kommer et telt over dem.

Det er 36 grader, stekende sol og lange køer utenfor avgangshallen mandag ettermiddag. Og enda en dag med innstilte eller endrede flyavganger til og fra storbyen.

VIL HJEM: Davide Celsi og kjæresten skulle egentlig reise hjem i går, men venter fortsatt på at flyet hjem til Milano skal gå. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Davide Celsi og kjæresten har feriert på øya i to uker. Nå forsøker de å komme seg hjem til Milano.

– Vi skulle ha reist i går, men flyet vårt ble innstilt. Det var ganske frustrerende. Jeg må tilbake på jobb, sier han til NRK.

23-åringen håper på at de reise kan senere i dag.

Halvparten av flyvningene til eller fra Catania blir innstilt eller flyttet til et annet sted for tiden, opplyser selskapet Sac som driver flyplassen.

20.000 passasjerer rammes daglig

Blant de rammede er det også mange nordmenn.

NRK har snakket med noen av dem som har blitt sittende fast på øya i fem dager og har hatt store ekstrakostnader.

Andre turister er heldigere. Som ekteparet Heidimarie Böhm og Thomas Draxl fra Østerrike.

– Vi er glade for at flyet vårt ser ut til å gå som planlagt til Wien, sier Böhm og smiler bredt.

LETTET: Ekteparet Heidimarie Böhm og Thomas Draxl fra Østerrike smiler bredt fordi flyet deres ser ut gå som planlagt. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Ute er det altfor varmt. Skyggen av et palmetre eller et partytelt blir en liten trøst. Også varme vannflasker som deles ut gratis av Sac-ansatte.

Veien inn til terminalen og forbi sikkerhetskontrollen byr på minst to timer med venting.

Inne er det i sild i tønne.

Problemene startet før skogbrannene

Etter en liten brann i flyplassen den 17. juli ble flyplassen stengt i noen dager.

I tiden etterpå har mange av flyvningene blitt innstilt, eller flyttet til Palermo som ligger nesten tre timer unna. Noen til mindre flyplasser i Trapani eller Comiso.

Kaoset har også fått ringvirkninger på Palermo-flyplassen som er overbelastet.

LANGE KØER: Innstilte flyginger har skapt køer som strekker seg langt utenfor avgangshallen. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Så ble Catania-området rammet av skogbranner, som la et tjukt askelag over flyplassen. Den ble stengt for en kort periode igjen.

Et midlertidig terminalbygg kom på plass kort tid senere, men ordføreren i Catania, Enrico Trantino, sier at det ikke var noen løsning.

Askelaget fra brannene rundt flyplassen forsvant for fem dager siden. Alle reisende lurer på hva problemene skyldes nå.

– Det pågår en etterforskning av den brannen i et terminalbygg. Nå er det på tide at de at skyldige stilles til ansvar, sier Trantino til NRK.

– Koster oss 40 millioner euro daglig

Sicilia lever hovedsakelig av jordbruk og turisme. Ordføreren sier at situasjonen koster ferieøya enorme summer.

Over 450 millioner kroner om dagen.

ENORME SUMMER: Sicilia lever hovedsakelig av jordbruk av turister. Ordføreren i Catania, Enrico Trantino, sier problemene koster dem 40 millioner euro daglig. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Disse problemene koster oss 40 millioner euro daglig. Alle kanselleringene skader turismen her, sier han og fortsetter:

– Vi går glipp av mange turister som kan legge igjen penger hos drosjer, kjøpesentre og alt som får samfunnet vårt til å gå rundt, sier han.

Selskapet Sac driver flyplassen og tilsvarer Avinor i Norge. Administrerende direktør i Sac, Nico Torrisi, hevder overfor NRK at slike problemer finnes overalt i Europa.

– Det er 20 avganger til og fra flyplassen hver time. Rundt ti av dem går som planlagt, men de fleste flyplasser i Europa sliter for tiden.

– Vi forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Torrisi.