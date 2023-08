– Et fly som flyr over grensen kan være én uheldig episode. At flere fly flyr inn i Ukraina, er et problem.

Det sier aktiv yrkespilot og nestleder i Norsk Flygerforbund (NF), Jo Bjørn Skatval.

Det var 25. juli i år, at en Airbus A321-231, fløy fra Gardermoen til Antalya.

Rundt midnatt krysset det grensen inn i flyforbudssonen over Ukraina, ifølge signal kringkastet fra flyet.

Selskapet har tidligere bekreftet til NRK at det oppstod en «hendelse».

Charterflyet som tok av fra Oslo, er det andre passasjerflyet som har fløyet via Ukraina i sommer.

23. juni valgte et polsk fly å krysse det vestlige Ukraina. Flyet eies av det polske flyselskapet Enter Air. Det meldte blant annet Aerotime.

Luftfartstilsynet følger opp saken

Luftfartstilsynet skriver til NRK at de følger «spesifikt» opp hendelsen fra 25. juli.

– Dette var et tyrkisk flyselskap med norske passasjerer om bord. Vi arbeider nå med å verifisere denne flygingen via Eurocontrol for å sikre oss eksakt data og operative forhold, skriver Anders Liland, kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet.

– Hvis flyet har flydd i ukrainsk luftrom, uten nødvendig klarering og tillatelse, så ser vi alvorlig på saken. Da vil vi følge den opp videre både nasjonalt og opp mot EASA og tyrkiske luftfartsmyndigheter.

Sikkerhetsutfordring

At problemet gjentar seg, viser både en svakhet i lufttrafikktjenester, flyselskapsrutiner og piloters situasjonsoppfattelse, ifølge Skatval.

I tillegg til å være nestleder i Norsk Flygerforbund, har Jo Bjørn Skatval jobbet som yrkespilot i 26 år. Foto: Norsk Flygerforbund

Nå vil NF ta opp sikkerhetsutfordringen med Det europeiske byrå for flysikkerhet og den sivil-militære organisasjonen Eurocontrol.

– To hendelser er for mye. Men det er klart at kommer det en tredje og fjerde hendelse på det her, er det en klar og tydelig trend.

Skatval understreker viktigheten av at det internasjonale luftfartssamfunnet opererer likt.

– Det kan ikke være slik at ett lands lufttrafikktjeneste tillater flyvning over Ukraina på tilfeldig basis.

Ingen landegrenser over skyene

I luften må piloter navigere seg rundt en rekke utfordringer. Et dilemma er vær.

Det tyrkiske selskapet Freebird Airlines har fortalt NRK at ruteendringen ble besluttet av piloten. Beslutningen ble tatt som følge av uvær.

Den forklaringen kjøper ikke Skatval som er yrkesaktiv pilot på sitt 26. år.

– Vi bør absolutt ikke fly inn i en storm ... Men vi skal ikke fly inn i en flyforbudssone.

Istedenfor bør piloter finne en tryggere rute, mener Skatval, selv om det medfører mellomlanding.

Signalet kringkastet fra det tyrkisk eide flyet Airbus A321-231, viser at flyet reiste via Ukraina den 25. juli 2023.

Et annet dilemma pilotene møter på, er manifestert i ordtaket «det finnes ingen grenser over skyene».

– Vi piloter ser ikke landegrenser over skyene. Da blir det lufttrafikktjenesten som skal si at «nei, om du fortsetter den kursen i så og så lang tid, ender du i Ukraina».

Fatale konsekvenser

Lars Peder Haga, ansatt ved Forsvarets luftkrigsskole, har tidligere påpekt at flyforbudssonen over Ukraina er der av gode grunner.

I tillegg til å forske på russisk luft- og militærmakt, har Lars Peder Haga vært med å utarbeide Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Foto: Forsvaret

– Det er potensielt farlig å fly i en krigssone hvor det finnes luftvernsystemer som når opp i høydene hvor passasjerfly typisk flyr, og hvor det kan befinne seg fly og andre luftfartøy som ikke kringkaster posisjonen sin.

For om et det skjer et angrep, kan konsekvensene bli katastrofal – uavhengig av forsett.

Da MH17-flyet til Malaysia Airlines ble skutt ned 17. juli 2014, mistet alle de 298 menneske om bord mistet livet.

Flyet ble skutt med en russiskprodusert BUK 9M38-rakett, avfyrt fra et russiskkontrollert område i Øst-Ukraina.

Russiske Igor Girkin og Sergej Dubinsky og ukrainske Leonid Khartsjenko er dømt til livstid i fengsel.

Dommen ble gitt november 2022, etter flere år med etterforsking av et internasjonalt forskerlag ledet av Nederland.

