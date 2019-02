Flygeneral ber kollegaene støtte Guaidó

Francisco Yanez kunngjorde sin beslutning gjennom en video publisert på Twitter.

– Jeg vil ikke være med på undertrykkelsen av mine landsmenn.

– Det er på tide med demokrati, og overgangen til demokrati er nært forestående, sier Yanez.

Han gir videre sin støtte til lederen av Venezuelas nasjonalforsamling, Juan Guaidó, som 23. januar erklærte seg som landets midlertidige president.

Yanez sier han erkjenner Guaidó som landets leder, og ber sine kolleger ta samme standpunkt. Han hevder i videoen at 90 prosent av landets væpnede styrker er imot sittende president Nicolás Maduro, som han omtaler som en diktator.

Generalen avslører ikke om han befinner seg i Venezuela eller om han har forlatt landet. Men nyhetsbyrået The Associated Press fikk tak i ham på et colombiansk nummer.

Han bekrefter videoen og innholdet i den, men ønsker ikke å gi utdypende kommentarer før han er gitt tillatelse til det av «president Juan Guaidó, øverstkommanderende for landets legitime væpnede styrker».

Ifølge Reuters som har undersøkt det venezuelanske forsvarets nettsider, er Francisco Yanez betegnet som sjef for flyvåpenets strategiske planlegging.

Samholdet sprekker?

Inntil videoen med Yanez' erklæring ble kjent, har det virket som Maduro fortsatt har hatt støtte fra landets militære ledere, selv om Guaidó hevdet gjennom et innlegg i The New York Times at han var i hemmelig samtaler med høytstående medlemmer i forsvaret.

Flere profilerte offiserer har den siste tiden hoppet av.

Guaidó har lovet høytstående offiserer og vanlige soldater amnesti for eventuelle lovbrudd de må ha begått i tjenesten hvis de skifter side.

De siste årene har vært preget av store motsetninger og sammenstøt mellom opposisjonen og regimet, og militæret har flere ganger blitt satt inn på regjeringens side for å slå ned demonstrasjoner.

Landets militære overkommando stempler uansett Yanez som en forræder.

På sin Twitter-konto har de republisert Francisco Yanez sin videoerklæring. Over den snakkende Yanez er det skrevet «forræder» med store røde bokstaver.

Urix forklarer: Verda er splitta i synet på Venezuela

Opposisjonen har lovet kjempedemonstrasjon lørdag 2. februar, og folk samlet seg i gatene i Caracas allerede tidlig lørdag formiddag. Foto: Fernando llano / AP

Store demonstrasjoner i vente

Støtteerklæringen fra generalen i flyvåpenet kommer samme dag som opposisjonen planlegger nok en stor demonstrasjon, både i hovedstaden Caracas og i andre byer.

– Vi skal sørge for det største demonstrasjonstoget i Venezuelas historie og på dette kontinentet, har Guaidó uttalt.

Demonstrasjonen skal starte foran EUs representasjonskontor. Formålet er å presse unionen og sentrale europeiske land til å trappe opp støtten til Guaidó. EUs ledere har foreløpig forlangt at Maduro må utlyse nye valg, som de krever holder internasjonal demokratisk standard og som observatører får overvåke.

Samtidig har EU-parlamentet anerkjent Guaidó som Venezuelas rettmessige fungerende president.

Følg utviklingen her:

20 år siden Chavez kom til makten

Også Nicolas Maduros tilhengere har varslet at de skal ut i gatene.

Dagen er spesiell i den forstand at den markerer at det er 20 år siden Maduros forgjenger Hugo Chávez kom til makten og startet sitt sosialistiske prosjekt.

Oljelandet Venezuela har i moderne tid vært preget av store forskjeller, mellom en rik elite og en stor fattig befolkning.