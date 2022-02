Flyalarmen går i Kyiv

– Nå er det spent. For noen sekunder siden, før vi gikk på lufta, gikk flyalarmen, sier utenriksreporter Gro Holm, i Kyiv i Kveldsnytt kl. 23 fredag.

– Vi kan høre politibiler og sirener rundt oss. Vi hørte også skudd idet vi gikk på lufta. Litt annerledes skudd enn det vi har hørt før. Vi har hørt kraftige drønn på flere kanter. Både nord og øst. Der skal altså russiske stridsvogner, konvoier med både artilleri og stridsvogner være på vei fra tre kanter.

Buzzfeeds Øst-Europa-korrespondent Christopher Miller skriver på Twitter om luftvernsirener:

«Jeg har talt tre rakettangrep i løpet av de siste fem minuttene. Fra vinduet mitt ser jeg himmelen lyse opp og hører drønn av eksplosjoner rundt i byen»

Også VGs reportasjeteam i byen melder om at de hører luftvernsirener fra bomberommet der de oppholder seg.

Gro Holm forteller at man hører skuddveksling med veldig kraftig artilleri og bombing.

– Vi har sett himmelen lyse opp rødt mot øst. Det vil si inne mot sentrum av Kyiv. Der har flyalarmen gått flere ganger i kveld, og folk har blitt bedt om å søke ly i tilfluktsrom. Vi vet at metroer og alt de har er tatt i bruk som tilfluktsrom, sier Holm.

Vitner opplyser til Reuters at de hører flere skudd i Ukrainas hovedstad. Et annet vitne sier at det var en «intens skuddveksling» i en vestlig del av byen.

Hevder de har skutt ned russisk fly

Militæret i Ukraina hevder at de har skutt ned et stort, russisk fly med fallskjermjegere sør for Kyiv. Det melder nyhetsbyrået BNO News.

Flyet var av typen Il-76 og det ble skutt ned nær Vasylkiv, en by som ligger rundt 40 kilometer sør for hovedstaden Kyiv, ifølge en uttalelse fra Ukrainas generalstab natt til lørdag. Russland har ikke kommentert hendelsen. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Borgermesteren i Kyiv, Vitali Klitschko, sier også at fem eksplosjoner er hørt nær kraftstasjonen i hovedstaden. Han opplyser at de oppretter flere veisperringer ved innfartsårene til byen og ved strategiske objekter. Han legger til at broene også vil bli beskyttet.

VANSKELIG: Borgermesteren i Kyiv sier at det kommer til å bli en vanskelig natt for Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Situasjonen nå er, uten å overdrive, truende for Kyiv. Natten og morgenen blir veldig vanskelig, sier Klitschko ifølge Reuters.

Zelenskyj: Angrepet kommer i natt

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier i en ny video ifølge avisa Kyiv Independent at han venter et nytt angrep på hovedstaden i natt. Han sier at «fienden vil bruke alle sin kraft for å bryte vårt forsvar. Vi må holde stand. Vår skjebne besegles nå».

Ifølge BNO News som siterer det ukrainske forsvarsdepartementet, er russiske styrker i ferd med å omringe Kyiv.

President Joe Bidens pressesekretær Jen Psaki sa fredag kveld at det er en reell fare for at Ukrainas hovedstad Kyiv faller. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha advart om det i en telefonsamtale med Biden fredag.

Store styrker ved grensa

Ferske satellittbilder viser nye utplasseringer av styrker og rundt 150 helikoptre i det sørlige Hviterussland, rundt 30 kilometer fra den ukrainske grensa.

Bildene skal vise rundt 150 helikoptre og flere store bakkestyrker nær den ukrainske grensen i Hviterussland, skriver Reuters. De skriver også at de ikke har fått uavhengig verifisert bildene.

Bildene skal være tatt nordøst for Chojniki i Hviterussland, rundt 160 kilometer fra den ukrainske hovedstaden Kyiv. Bildene er tatt av romteknologiselskapet Maxar Technologies.

Satellittbilder fra Maxar Technologies viser helikoptre og kjøretøy på flybasen Bolshoi Bokov i Hviterussland. Foto: AP

Politiker vekker oppsikt

Kira Rudik, medlem i det ukrainske parlamentet vekket oppsikt på Twitter fredag kveld. Hun publiserte et bilde av seg selv med en automatrifle. Hun oppholder seg i Kyiv og er blant dem som har fått utdelt våpen de siste dagene.

– Våre kvinner skal beskytte landet vår på samme måte som våre menn, tvitrer Rudik.

Til BBC forteller Rudik at hun er villig til å skyte og drepe for å beskytte sin familie, Kyiv og Ukraina.

POLITIKER: Den ukrainske politikeren Kira Rudik Foto: Kira Rudik

– Jeg forstår ikke hvorfor russere kommer til landet vårt. Jeg forstår ikke hvorfor det er rettferdig for dem å komme og prøve innføre sin makt. Derfor må jeg kjempe. Folk rundt meg og her i Kyiv er klare for det samme, sier hun.

Rudik sier hun setter pris på all hjelp og støtte Ukraina har fått fra andre stater.

– Likevel ser vi at sanksjonene ikke har stoppet Putin. Vi trenger ikke kun sanksjoner, men fysisk støtte, penger, militær hjelp og lukket luftrom over Ukraina, sier Rudik til CNN.

Fredag var mer brutal

Ifølge den ukrainske ambassadøren til USA var de russiske angrepene fredag mer brutale enn dagen før, men ifølge Oksana Markarova har den russiske fremmarsjen ikke lyktes som de hadde planlagt.

Ambassadøren sier også at Ukraina samler bevis for mulig straffeforfølgelse av krigsforbrytelser.

Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet

Som ventet la Russland ned veto mot en ny resolusjon i FNs Sikkerhetsråd fredag kveld. Resolusjonsforslaget fordømte Russlands aggresjon mot Ukraina.

Elleve av de 15 medlemmene stemte for forslaget, som var skrevet av USA og Albania. Kina, India og De forente arabiske emirater avsto fra å stemme. Russland la ned veto.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia kalte resulosjonsutkastet for antirussisk, og takket medlemmene som ikke stemte for det.

Han hevdet også at russiske styrker ikke bomber ukrainske byer, men samtidig meldes det altså om høye drønn fra den ukrainske hovedstaden, Kyiv.

Ukrainas FN-utsending Sergiy Kyslytsya sa på sin side at Ukrainas fremtid blir avgjort akkurat nå.

Han ba de tilstedeværende be for dem som er drept. Da han var ferdig å snakke fikk han spontan applaus.