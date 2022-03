Der er rundt 60 bygninger, blant dem hus og boligblokker, truffet i angrep gjennom natten, ifølge BBC som siterer ukrainske myndigheter.

Opplysningene er ikke bekreftet uavhengig.

Russland har angrepet en ukrainsk militærbase nær byen Lviv vest i landet, ifølge lokale myndigheter.

Både nyhetsbyrået AFP og CNN melder om angrepet, som skjedde tidlig søndag morgen.

CNN, som har ansatte i byen, melder at de hørte eksplosjoner like før klokken seks, lokal tid, i utkanten av byen.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert 13.03

Lederen for Lvivs byadministrasjon, Maksim Kozitskyj, skriver på Facebook at luftangrepet rammet en base som ligger cirka 40 kilometer nordvest for Lviv.

Han sier også at det ble skutt åtte raketter mot senteret. Det er ikke kjent om noen er såret eller drept.

En talsperson for det russiske forsvarsdepartementet sier søndag at Russland har ødelagt mer enn 3000 ukrainske steder med militær infrastruktur, melder Reuters. Byrået har ikke kunnet verifisere påstandene.

Eksplosjoner på grunn av antiluftskyts

Eksplosjonene i Lviv skyldtes antiluftskyts mot russiske raketter, ifølge lokale myndigheter.

– Flere eksplosjoner er hørt i Lviv og Kherson, og det er meldinger om at Lviv er under russisk rakettangrep, skrev avisen Kyiv Independent på Twitter tidlig søndag morgen.

Russland advarer USA om at kolonner som frakter våpen inn i Ukraina, er legitime mål for den russiske hæren.

Forsendelser av blant annet mobilt antiluftskyts og antistridsvognsystemer kan føre til alvorlige konsekvenser, advarer Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov overfor russisk fjernsyn.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at 12.729 sivile ble evakuert via humanitære korridorer lørdag, ifølge NTB.

Ny ordfører i Melitopol

Russiske militære har innsatt en ny ordfører i den sørukrainske byen Melitopol etter bortføringen av byens ordfører fredag, ifølge BBC og CNN.

– Den nyinnsatte ordføreren er Galina Daniltsjenko, er tidligere medlem i byrådet, står det i en uttalelse på nettstedet til administrasjonen i Zaporozhje-regionen, ifølge CNN.

Daniltsjenko sto lørdag fram på lokalt fjernsyn der hun erklærte at hennes hovedoppgave er å bygge opp «grunnleggende mekanismer i lys av en ny realitet», melder BBC.

Ukrainas president Zelenskyj ber på sin side nå Israel om hjelp til å finne den bortførte ordføreren. Han anklager Russland for å prøve å etablere nye «pseudo-republikker» i Ukraina for å rive i stykker landet.

Både kampene og den humanitære krisen i Ukraina kommer til å bli verre i dagene som kommer, advarer Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Vi ser med forferdelse på at et økende antall sivile blir drept og russiske styrkers meningsløse ødeleggelse. Folket i Ukraina yter motstand med mot og besluttsomhet, men de neste dagene vil elendigheten trolig bli enda verre, sier Stoltenberg i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag.