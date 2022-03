Angrepet mot barnesykehuset onsdag ettermiddag skal ifølge lokale myndigheter ha ført til store ødeleggelser.

Det skal være en fødeavdeling i bygget.

Den lokale TV-stasjonen 24 Kanal melder om flere drepte og sårede.

Det er lokale myndigheter i Ukraina som har oppgitt informasjonen om angrepet, og den er ikke blitt verifisert av uavhengige kilder.

I denne artikkelen kan du lese om:

Evakueringen pågår

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at man forsøker å evakuere 18.000 mennesker fra hovedstaden Kyiv og byene rundt, under våpenhvilen onsdag.

En baby evakueres vekk fra en ødelagt bru i Irpin, utenfor Kyiv. Foto: STRINGER / Reuters

Han opplyser samtidig at innsatsen er en del av et større evakueringsprosjekt gjennom flere våpenhvileområder, såkalte «humanitære korridorer».

Zelenskyj advarte russiske myndigheter mot å bryte våpenhvilen. Flere tusen sivile er ute på veiene.

Vara-ordfører i Mariupol, Sergiy Orlov, sier under en tale onsdag ettermiddag at evakueringsruten blokkeres av russiske styrker. Det melder The Guardian.

6 korridorer for evakuering

Ukrainske myndigheter opplyser at det evakueres sivile gjennom seks ulike våpenhvileområder:

Fra Mariupol til Zaporizjzja

Fra Enerhodar til Zaporizjzja

Fra Izjum i øst til Lozova

Fra Volnovakha i øst til Pokrovsk

Fra Kyivs forsteder inn til hovedstaden

Fra Sumy i nordøst til Poltava

Russland sa tirsdag kveld at det ville bli en ny våpenhvile og trygge ruter for sivile ut av flere ukrainske byer, inkludert Kyiv og Mariupol. Våpenhvilen trådte i kraft klokken 8 norsk tid onsdag, og skal vare i 12 timer.

Ordføreren i Sumy, Oleksandr Lysenko, sa tidligere onsdag, at sivile hadde begynt å forlate byen i private biler.

Flere tidligere forsøk på å evakuere sivile, blant annet fra den beleirede havnebyen Mariupol, har slått feil som følge av brudd på våpenhvilen.

Ifølge FN har 2 millioner mennesker til nå flyktet fra Ukraina, i det som er den raskest voksende flyktningkrisen siden 2. verdenskrig.

Holdt stand

Flyalarmen gikk onsdag morgen i Poltava, i hovedstaden Kyiv og i byene Tsjernihiv, Lubny og Vasylkiv, melder BBC. Etter flyalarmen hadde gått, tonet den ukrainske nasjonalsangen ut i de tomme gatene i hovedstaden.

BBC meldte også at noen journalister hadde hørt flere eksplosjoner i Kyiv og områdene rundt.

De siste dagene har Ukrainas nasjonalsang blitt spilt fra Maidan-plassen tidlig om morgenen. Du trenger javascript for å se video. De siste dagene har Ukrainas nasjonalsang blitt spilt fra Maidan-plassen tidlig om morgenen.

Britisk etterretning melder i sin siste oppdatering om harde kamper nordvest for Kyiv. Samtidig slår de fast at det ikke har ført til noe gjennombrudd for de russiske styrkene.

Byene Kharkiv, Tsjernihiv, Sumy og Mariupol er helt omringet av russiske styrker og under kraftige artilleriangrep, heter det videre.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

USA sender luftvernsystemer

Onsdag morgen ble det klart at USA er skeptiske til å la polske jagerfly ta av fra en amerikansk base i Tyskland, fordi de er redde for å bli dratt inn i krigen.

Kreml sa onsdag at det polske tilbudet om å levere jagerfly til Ukraina via den amerikanske flybasen, kunne lede til et «farlig scenario», mens russiske tropper fortsetter å bevege seg innover i Ukraina.

Samtidig har USA bestemt seg for å sende to Patriot-luftvernrakettsystemer til Polen. Hensikten er å beskytte Nato-allierte land under Russlands pågående invasjon i Ukraina, og systemene skal på ingen måte brukes offensivt, ifølge USA.

– Dette er et forsiktighetstiltak til forsvarsbruk og som understreker vår forpliktelse overfor artikkel fem, og skal på ingen måte være til støtte i offensive operasjoner, står det i en uttalelse fra USAs Europa-kommando stalsmann Adam Miller.

Det henvises til Natos artikkel 5, om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle Nato-medlemmene.

– Hvert skritt vi tar har til hensikt å avverge angrep og forsikre våre allierte, sier han ifølge CNN.

Patriot er et luftvernrakettsystem som kan skyte ned og ødelegge innkommende kortdistanseraketter, avanserte luftfartøy og krysserraketter.

Amerikansk anti-missilsystem med Patriot-raketter. Foto: Eugen Warkentin

Tirsdag kunngjorde Nederland at landet, i samarbeid med Tyskland, skal utplassere Patriot-raketter i Slovakia, på forespørsel fra Nato. Hensikten er å styrke Natos østflanke.

EU skjerper sanksjonene

EU besluttet onsdag å skjerpe sanksjonene mot Russland og Hviterussland. Beslutningen innebærer blant annet at flere russiske oligarker og tjenestemenn rammes av sanksjoner.

EU vil også skjerpe kontrollen med pengeoverføringer i kryptovaluta, og rette nye sanksjoner mot Russlands maritime sektor. Det opplyser Frankrikes EU-delegasjon i en Twitter-melding.

Humanitær katastrofe

Volodymyr Zelenskyj sa i en tale onsdag, at vestlige land vil bli stilt til ansvar for en humanitær katastrofe, dersom de ikke går med på å innføre flyforbud over Ukraina.

Zelenskyj med ny fjernsynstale. Ber Vesten innføre flyforbud.

Han sa at trusselnivået i Ukraina er på topp to uker inn i den russiske invasjonen.

– Russland bruker raketter, fly og helikoptre mot oss. Mot sivile, mot våre byer, mot infrastrukturen vår. Det er en humanitær plikt for verden rundt å svare på dette, hjelpe oss, sa Zelenskyj.

Han understreket igjen at Ukraina aldri vil gi opp.

Zelenskyj oppfordret også Vesten til å finne en rask løsning på problemene rundt jagerflyene, som Polen vil sende til den amerikanske Ramsteinbasen i Tyskland.

– Når kommer det en løsning? Vi er i krig! sa presidenten.

Siterte Churchill

Tirsdag kveld holdt Zelenskyj en sterk tale til det underhuset i Det britiske parlamentet fra sitt kontor i Kyiv. Han siterte blant annet fra en tale som Winston Churchill holdt under 2. verdenskrig, til stor applaus fra representantene. Han advarte Russland på følgende måte:

«Vi vil slåss i skogene, på jordene, på strendene og i gatene».

Zelenskyj holdt en flammende tale til Det britiske parlamentet. Foto: AFP

Zelenskyj sa også: «Vi vil ikke miste landet vårt, på samme måte som dere en gang ikke ville miste landet deres til nazistene, dere måtte slåss for Storbritannia.»

– Vi vil ikke ha denne krigen, sa presidenten.

Zelenskyj gikk gjennom alle dagene med krig, dag for dag i sin tale. Det gjorde sterkt inntrykk på britene.