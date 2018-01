Fly skled ut av rullebanen og ned stupbratt skråning

Det var under landing lørdag kveld at det nesten gikk galt for charterflyet fra selskapet Pegasus.

Flyet, som kom fra hovedstaden Ankara, skulle lande på flyplassen i Trabzon, som ligger nordøst i landet ved Svartehavet.

Den store Boeing 737-800-maskinen skled ut av rullebanen, videre ut på en smal gresslette før det tippet ut over kanten til den stupbratte skråningen ned mot havet. Midt i skråningen stanset det. Flyhjul som pløyde seg ned i løs jord stanset trolig ferden mot vannet.

Inne i flyet oppstod det panikk, forteller en av passasjerene som var om bord.

– Flyet krenget fra side til side, og plutselig pekte nesen på flyet nedover mens halepartiet pekte oppover. Panikken meldte seg, folk ropte og skrek, forteller Fatma Gordu til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

En annen passasjer Yuksel Gordu sier det ikke finnes ord for å beskrive passasjerenes redsel.

– Det er et mirakel at vi slapp unna. Vi kunne ha brent opp, eksplodert, havnet i sjøen. Takk Gud. Det føles som om jeg er i ferd med å bli gal når jeg tenker gjennom det som skjedde, sier Gordu.

Representanter for flyselskapet sier i en uttalelse at ingen av de 162 passasjerene, de to pilotene eller kabinpersonalet på fire kom til skade.

Flyplassen ble midlertidig stengt etter hendelsen, men åpnet igjen søndag morgen.

Trabzons guvernør Yucel Yavuz sier etterforskerne nå forsøker å finne ut hvorfor flyet havnet utenfor rullebanen skal nå granskes.