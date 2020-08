Ifølge Navalnyjs talskvinne, Kira Jarmysj, skulle flyet etter planen lande i Omsk rundt klokken 08.00 norsk tid. Klokken 08.30, melder nyhetsbyrået Reuters at flyet har landet.

Men om opposisjonspolitikeren får være med på turen tilbake til Tyskland gjenstår fortsatt å se.

Legen som behandler Navalnyj i Sibir mener nemlig han ikke kan flyttes fordi tilstanden hans er for ustabil, skriver Reuters.

Sjeflege Alexander Murakhovskyj sier at det også gjenstår juridiske spørsmål som må løses før Navalnyj kan overrekkes til europeiske leger.

– De beste legene fra Moskva har blitt fløyet inn for å behandle Navalnyj. De er ikke noe dårligere enn de europeiske, sa han ifølge Reuters.

Legen sa videre at det er fem mulige diagnoser for tilstanden til politikeren, og at testresultatene vil være klare innen to dager.

Murakhovskyj nektet å svare på spørsmål om Navalnyj har blitt forgiftet.

Et bilde tatt av Navalnyj på flyplassen skal vise at han drikker te torsdag morgen. Ifølge hans team skal teen ha vært forgiftet. Du trenger javascript for å se video. Et bilde tatt av Navalnyj på flyplassen skal vise at han drikker te torsdag morgen. Ifølge hans team skal teen ha vært forgiftet.

– Ordre fra Kreml

Det vil være en trussel mot Navalnyjs liv å nekte å flytte ham, sier Jarmysj og anklager legen for å gi etter for press fra Kreml.

Hun sier legene tidligere var positive til å flytte Navalnyj, men at de ombestemte seg i siste liten.

– Avgjørelsen var selvsagt ikke tatt av dem, men Kreml, skriver hun på Twitter.

Ifølge Jarmysj fikk hun beskjed fra sjeflegen ved sykehuset i Omsk om at de pårørendes ønske om å flytte politikeren, ikke berettiger en slik handling på grunn av Navalnyjs tilstand.

– Vi krever at russiske myndigheter ikke tillates å hindre Navalnyjs transport til et annet sykehus, skriver hun.

Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj sier det vil være en trussel mot Navalnyjs liv å nekte å flytte ham. Foto: ALEXEY MALGAVKO / Reuters

– Fant «farlig stoff»

Ifølge Navalnyjs team er sykehuset i Omsk dårlig utstyrt, og hans lege Anastasia Vasiljeva sier hun har bedt Kreml om hjelp til å få ham til et europeisk sykehus.

Navalnyjs team hevder videre at de har fått det bekreftet fra en politikilde at et «veldig farlig stoff» har blitt funnet i systemet til Navalnyj, og at de som behandler ham derfor må ha på seg beskyttelsesdrakt.

Reuters har så langt ikke verifisert denne informasjonen, melder byrået.

Navalnyj ligger i koma og er koblet til en respirator på et sykehus i Omsk etter at han torsdag morgen ble akutt syk på et fly på vei til Moskva.

Hans medarbeidere er overbevist om at han er forgiftet, men legene har ennå ikke stilt noen diagnose.

– Vi tror Aleksej ble forgiftet med noe som ble blandet i teen hans. Det var det eneste han drakk i dag tidlig. legene sier giften ble tatt raskere opp på grunn av den varme væsken, sa Yarmish torsdag.

Navalnyjs kone Julia har nå reist til Omsk, som ligger om lag 220 mil øst for Moskva.

Politietterforskere befinner seg også på sykehuset, og journalister sier de har sett agenter fra sikkerhetstjenesten FSB der.

Navalnyj er Russlands fremste opposisjonspolitiker. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

Profilert kritiker

Navalnyj er en skarp kritiker av Russlands president Vladimir Putin. I juni kalte han forslagene til endringer i den russiske grunnloven for et kupp. Endringene åpner for at Putin kan søke to nye perioder som president.

Både Frankrike og Tyskland har tilbudt seg å hjelpe Navalnyj. Klokka 3 natt til fredag tok et ambulansefly av fra Nürnberg i Tyskland, ifølge avisen Bild.

Planen er å bringe Navalnyj til det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin og gi ham behandling der.

I juli i fjor ble Navalnyj arrestert etter at han oppfordret til demonstrasjoner i Moskva. I fengselet blei han syk. Han hovnet opp i ansiktet, og fikk utslett flere steder på kroppen.

På sykehuset fikk han behandling med steroid for det som ble kalt en «allergisk reaksjon».

Navalnyj mente han hadde blitt forgiftet i fengselet. Legen hans sa de ville ta prøver fra hår og klær for å få en uavhengig analyse for å bevise dette.