Fly og tog innstilt i Hongkong etter nye protester

Da morgentrafikken normalt skulle vært på sitt travleste, forsøkte demokratiforkjemperne å kaste Hongkong ut i generalstreik.

Det resulterte i kaos da aktivistene tok seg ned på sentrale T-banestasjoner i rushtiden, og holdt dørene på T-banene åpne slik at togene ikke fikk gått fra stasjonene.

Det medførte lange køer og i neste omgang sporadiske sammenstøt mellom sinte pendlere og demonstranter.

En pendler rettet sitt raseri mot demonstrantene. Streiken og aksjonen til demonstrantene i Hongkong rammet morgentrafikken i storbyen. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

– Farlig situasjon

Administrasjonen til Hongkongs leder Carrie Lam kunngjorde kort tid etter at hun ville holde en pressekonferanse senere samme morgen.

Hongkongs administrative leder Carrie Lam på pressekonferansen hvor hun gjentok at hun ikke har til hensikt å gå av. Foto: Kin Cheung / AP

Lam har holdt en lav offentlig profil siden protestene tok av.

Hun sier nå protestene har presset byen til kanten av en svært farlig situasjon.

– Regjeringen vil være resolutt i å opprettholde lov og orden i Hongkong og gjenopprette tilliten, sier Lam, som oppfordrer demonstrantene til å si nei til kaos og vold.

Lam fordømmer protestene og sier massedemonstrasjonene forårsaker stor uro for de fleste innbyggerne i Hongkong.

Fly på bakken

Demonstrasjonene er på vei inn i sin niende uke.

Mandag morgen ble mer enn 100 flyginger kansellert på byens flyplass, som er en av verdens travleste.

To av rullebanene er stengt i mangel på flygeledere. Mange av flygelederne har sykmeldt seg for dagen, i likhet med en rekke andre flyplassansatte og ansatte i flyselskaper. Flyselskapet Cathay Pacific, med base i Hongkong, har blant annet innstilt 140 av sine avganger.

Det var ventet at tallet på kansellerte avganger og ankomster ville stige utover mandagen.

Mens noen pendlere ble irriterte over forsinkelser og kaos, uttalte andre at de støtter aksjonen etter mer enn to måneder med protester for å sikre demokrati og frihet i Hongkong.

Store deler av næringslivet har frem til nå stilt seg bak demonstrantene, inkludert den viktige finanssektoren. Flere arbeidsgivere har uttrykt forståelse for at deres ansatte deltar i den varslede streiken i dag.

En rekke fagforeninger har varslet at de støtter streiken, blant dem lærernes fagforening som har over 100.000 medlemmer. Også byens advokater befinner seg på demonstrantenes side.

Beskjeden "Ikke i drift" stod på mange av infoskjermene på stasjonen Fortress Hill i morgentimene. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Lam går ikke av

Demonstrasjonene i Hongkong startet med protester mot en utleveringslov, men Lam påpeker at de siste ukenes demonstrasjoner har inntatt en annen karakter.

Etter at hennes administrasjon skrinla utleveringsloven, mener hun demonstrantene opererer med «ytre motiver» rettet mot Hongkongs velstand og sikkerhet.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon Ekspandér faktaboks Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester i juni 2019. Lam la først forslaget på is, men demonstranter har siden krevd at hun går av, og at forslaget formelt trekkes tilbake.

9. juli varslet Lam at forslaget legges «fullstendig dødt», uten å slå fast om den formelt trekkes tilbake.

Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Kilder: NTB, BBC, TT

Hun sier hun tar fullt ansvar for problemene som har oppstått under hennes ledelse, men at hun er fast bestemt på å bli sittende til situasjonen løst, og derfor ikke har til hensikt å fratre sin stilling.

Kinas representasjonskontor har sagt at oppførselen fra demonstrantene ikke vil bli tolerert.

Søndag meldte et statskontrollert nyhetsbyrå at Kina ikke kommer til å la situasjonen i Hongkong fortsette.

