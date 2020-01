Fly med minst 170 om bord styrtet ved Teheran

Flyet fra Ukrainian Airways styrtet kort tid etter avgang fra Imam Khomeini internasjonale lufthavn i Irans hovedstad Teheran.

Flyet skal være av typen Boeing 737-800, og var på vei til den ukrainske hovedstaden Kiev.

Dette skal være en video av flystyrten lagt ut av nyhetsbyrået BNO News.

Ifølge Flighradar24 skulle flyet, med fligtnummer AUI 752, ha tatt av fra Teheran klokka 05.15, men det tok ikke av før klokka 06.12.

Ifølge lokale medier kan tekniske problemer være en ulykkesårsak. Flyet styrtet etter få minutter nær forstanden Parand rett vest for Teheran.

AUI 752: Flyets bane fra avgang fra flyplassen i Teheran og vestover i retning Kiev. Sporingen av flyet stanser over forstaden Parand. Foto: Flightradar / NRK skjermdump

Ukraina ble hardt rammet da et malaysiske passasjerflyet MH17 ble skutt ned over Øst-Ukraina i 2014. Etterforskningen viste at flyet ble truffet av raketter avfyrt fra et område kontrollert av pro-russiske separatister. 298 mennesker mistet livet.

Amerikansk flyforbud

Amerikanske luftfartsmyndigheter FAA innførte i natt forbud for amerikanske sivile fly å ferdes over Irak, Iran, Persiabukta og Omanbukta, etter angrepene på to amerikanske baser i Irak.

Grunnen var at feilberegninger og misforståelser ville øke faren for uønskede hendelser.

Flytrafikken over Midtøsten er nå sterkt redusert.

Rammet av ulykker

Boeing 737-800 er et vanlig jetfly som brukes til korte eller mellomlange flyvninger.

Tusener av fly blir brukt av flyselskap rundt i verden og ble introdusert seint på 1990-tallet.

Flere 737-800 fly har vært involvert i dødelige ulykker gjennom årene.