Fly med 128 personer må nødlande i Madrid

Redningsmannskaper er nå på plass på flyplassen i Madrid i påvente av nødlandingen.

Folk er også samlet på en høyde ved flyplassen for å få med seg dramatikken.

Med 128 passasjerer om et Boeing 767-fly på vei fra Madrid til Toronto da det fikk problemer. De første opplysningene gikk på at et landingshjul hadde falt av og gått inn i en av motorene.

Air Canada skriver i en uttalelse at flyet «opplevde en motor-hendelse» kort tid etter avgang, og at planen er å returnere til flyplassen i Madrid etter først å ha tømt flyet for drivstoff ved å sirkulere.

Dette skal gjøre flyet lettere ved landing.

FØLGER DRAMATIKKEN: Folk har samlet seg ved flyplassen i Madrid for å følge nødlandingen. Foto: Susana Vera / Reuters

Reuters: Ett av ti dekk

Flyet er laget for å kunne operere med en motor, og pilotene våre er trent for slike hendelser. Ikke desto mindre ble det erklært en nødssituasjon for å få landingsprioritet, opplyser Air Canada i en uttalelse.

Ifølge Reuters skal ett av flyets ti dekk ha gått i stykker etter avgang fra Adolfo Suarez Madrid-Barajas flyplass.

Den spanske pilotunionen SEPLA skrev på Twitter at en del av flyets landingsutstyr hadde falt av og gått inn i en av motorene. De oppga ikke noen kilder for denne opplysningen.

Air Canada har imidlertid ikke nevnt problemer med flyets landingsutstyr i uttalelsen.

El Mundo og Spanias nasjonale kringkaster TVE har flyets pilot fortalt passasjerene at de fikk et lite problem med ett av hjulene under avgang og at de nå skal bruke opp en del av drivstoffet før de returnerer til Madrid.