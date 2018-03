Fly krasjet nær flyplassen i Katmandu

– Mannskap prøver nå å slukke brannen og redde ut passasjerene. Så langt er 20 passasjerer fraktet til sykehus. Politiet forsøker nå ved å få ut resten, blant annet ved å skjære seg inn, sier flyplassens talsmann Prem Nath Thakur til nyhetsbyrået AFP.

Tykk, svart røyk som kan sees fra lang avstand stiger opp fra det brennende flyet.

Flyet fra flyselskapet US-Bangla Airlines hadde 67 passasjerer og et mannskap på fire. Det kom fra Dhaka, hovedstaden i Bangladesh.

Hendelsesforløpet er ikke klart, men en flyplassansatt sier til nyhetsbyrået Associated Press at flyet skal ha startet å brenne før det landet. Under landing skled det utenfor rullebanen og stanset på en slette.

Flyplassen ble umiddelbart stengt for inn- og utgående flygninger.