Flue stjal showet i jevn debatt

I CNNs første avstemning mener 59 prosent at Harris vant debatten. I en tilsvarende avstemning hos Fox News er det Pence som utpekes som vinner, med 69,7 prosent av stemmene.

Donald Trump skriver på Twitter at Mike Pence vant stort, og at Harris er en «tabbemaskin».

NBCs statistikk viser at Pence og Harris fikk nesten nøyaktig like mye taletid, men at Pence kom med flere angrep og avbrytelser.

«Refset Trump»

CNNs kommentator Chris Cillizza mener Harris var best i begynnelsen av debatten, da hun kunne fokusere på håndteringen av koronapandemien.

«Hun gjorde det en god visepresident skal gjøre: Hun refset Trump, og holdt fokus på den sittende regjeringen. Hun gjorde det rolig og fattet, og da Pence avbrøt, brukte hun stillhet og et blikk, som ofte er mer effektivt enn ord,» skriver Cillizza.

Ifølge Huffington Post har Harris' ansiktsuttrykk og subtile reaksjoner gjort henne svært populær på Twitter.

Cillizza skriver videre at Harris ikke var fullt så god da hun unngikk å svare på spørsmål om Demokratene ville utpeke flere høyesterettsdommere.

Pence får skryt for diskusjonen rundt skatt, miljøpolitikk og Kina.

«Ser man på debatten som om Pences politiske fremtid avhenger av å forsvare Donald Trump, klarte han seg fint,» skriver han.

Kanalens faktasjekk av debatten viser likevel at Pence gjentok flere av Trumps usannheter når det gjelder koronapandemien, noe han får kritikk for.

«Det er en enorm oppgave å forsvare Trumps håndtering av pandemien. Der kom Pence til kort,» skriver CNNs kommentator.

New York Times skriver at visepresidentduellen er en av de mest betydningsfulle på lenge, ettersom både Trump og Biden er såpass gamle. Dersom en president dør, tar visepresidenten over.

Avisen skriver videre at det ikke er overraskende at de to holder en lav profil foreløpig, og at både Pence og Harris trolig har ambisjoner om å bli president senere.

Fox News: Uavgjort

Fox News-kommentator Howard Kurtz slår fast at Pence og Harris kjempet seg rolig frem til et uavgjortresultat, men at begge vred seg unna flere vanskelige spørsmål.

Kurtz mener tonen var langt mer respektfull enn i debatten mellom Donald Trump og Joe Biden, som han kaller en «skrikefest».

«Debatten endte egentlig uavgjort, der begge kandidater fikk frem sine argumenter. Det betyr et lite overtak for den ferske senatoren Harris,» skriver Kurtz.

Chris Wallace, som fikk oppgaven med å moderere debatten mellom Trump og Biden, sier til samme kanal at begge hadde en bra kveld.

– Harris’ beste poeng var da hun gikk etter Trump og Pence om helsepolitikk og forsøket på å reversere «Obamacare». Pence var mest effektiv når han gikk etter Harris og hennes venstrevridde agenda, at Biden vil øke skattene og at de har en radikal miljøagenda som går på bekostning av amerikanske arbeidere, sier Wallace.

Han påpeker også at han aldri har sett en debatt der et insekt får sitte på en kandidats hode i mer enn to minutter.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,1 % Kilde: fivethirtyeight

Flue stjal showet

En av debattens snakkiser ble nemlig en flue som slo seg ned i visepresidentens hår i to minutter og ni sekunder.

Det tok ikke lang tid før valgkampstaben til Joe Biden så sitt snitt til å utnytte situasjonen.

De har allerede registrert domenet flywillvote.com, og var raskt ute på Twitter med et bilde av Biden som holder en fluesmekker.

I nettbutikken på joebiden.com kan man allerede kjøpe en blå fluesmekker med slagordet «Truth over Flies» for 10 dollar.

På Twitter er det opprettet en rekke kontoer i fluas navn. En av dem var oppe i over 70.000 følgere to timer etter debatten.

Førstelektor Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania i Oslo lot seg også fascinere av flua.

– Det var kanskje et medialt øyeblikk som sier litt om hvor sær politikken kan bli når den er kjedelig nok, nemlig at det nå ser ut til å ha blitt en global interesse for hvor den flua kom fra og hvorfor den ble sittende rolig så lenge. Hvis det ikke er liv nok, kan en flue vekke stor interesse, sier han.