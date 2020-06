Floyd-siktet løslatt mot kausjon

37 år gamle Thomas Lane er en av de fire politibetjentene som ble siktet for å ha medvirket til drapet på afroamerikaneren Georg Floyd.

Onsdag ettermiddag ble han løslatt mot kausjon og kunne forlate fengselet i Hennepin, ifølge New York Post.

Lane ble kausjonert ut for 750.000 dollar.

Lane og to andre politibetjenter, Tou Thao og J. Alexander Kueng, ble siktet for å ha hjulpet til og for å ha støttet politibetjent Derek Chauvin.

Chauvin er siktet etter at han holdt Floyd nede og presset et kne mot halsen til Floyd som førte til at han mistet livet.

De fire betjentene som var involvert i saken ble avskjediget og siktet i saken. Foto: HCSO / Reuters

Medvirket til drap

Floyd gjentok flere ganger at han ikke fikk puste, som har i har blitt slagord i en rekke demonstrasjoner mot politivold og rasisme rundt om i verden, også i Norge.

George Floyd ble arrestert etter at han angivelig skal ha forsøkt å betale med en falsk seddel i en matbutikk.

George Floyd Foto: Christopher Harris / AP

Den tidligere politibetjenten Derek Chauvin sitter i isolasjon i høysikkerhetsfengselet i Oak Park Height i delstaten Minnesota.

Chauvin ble pågrepet 29. mai og siktet for uaktsomt drap. Senere ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

Neste rettsmøte for Chauvin er satt til 29. juni.

De tre andre er siktet for medvirkning til drap.

Foto: ASSOCIATED PRESS; CEDRIC HOHNSTADT

Lane, Thao og Kueng kan få samme dom som Chauvin og risikerer maksimalt 40 års fengsel, hvis de blir dømt, skriver New York Post.

De fire betjentene som var involvert i arrestasjonen som førte til Floyds død 25. mai, ble avskjediget og siktet i saken.

George Floyds bror, Philonise Floyd, hevder at de fire polititjenestemennene utførte «en henrettelse».

Philonise Floyd krever at de dømmes til døden.

Protester i Boston 10. juni Foto: Steven Senne / AP

