Fra det historiske rettsmøtet i Florida, fløy USAs tidligere president Donald Trump nordover til golfbanen sin i New Jersey.

Der var Donald Trump blant sine egne. Han kalte tiltalen ond og avskyelig.

– I dag ble vi vitne til den ondeste og hatefulle misbruken av makt i vårt lands historie. Veldig trist å se en korrupt sittende president sørge for å arrestere sin største politiske utfordrer, basert på falske og fabrikkerte anklager som han og andre presidenter også hadde gjort seg skyldig i. Midt i et presidentvalg som han er i ferd med å tape, sa Trump til tilhengerne sine.

Tidligere president Donald Trump kommenterte natt til onsdag norsk tid tiltalen. Foto: ED JONES / AFP

Trump varslet at han vil oppnevne en spesialetterforsker som skal etterforske Biden, dersom han blir president i 2024.

På folkemøte hadde Trump blant annet invitert pengedonorer til sin egen valgkamp: De som bidrar med 100.000 dollar eller mer, fikk også være med på en middag med levende lys, ifølge New York Times.

New York Times beskrev samlingen i New Jersey som «en annen virkelighet».

Gjentok påstander om valgfusk

Trump gjentok også påstandene om valgfusk, og hevdet at tiltalen mot han er et forsøk på å stjele seieren i neste års presidentvalg.

– Dette kalles forstyrrelse av valg og er nok et forsøk på å stjele et presidentvalg. Enda viktigere. Dette er en politisk straffeforfølgelse som tatt ut av et fascist- eller kommunistland, sa Trump.

– Biden vil ikke bare bli husket som den mest korrupte presidenten i vårt lands historie, men også som den presidenten som sammen med sine sammensvorne forsøkte å ødelegge det amerikanske demokratiet, sa han videre.

I Florida, noen timer tidligere, måtte Donald Trump møte i retten der en dommer leste opp 37 alvorlige tiltalepunkter.

31 av punktene handler om brudd på USAs spionasjelover.

Her ankommer Trump retten i Miami

– Absolutt ikke skyldig

Gjennom sin advokat Todd Blanche, erklærte Donald Trump seg ikke skyldig.

– Vi erkjenner oss absolutt ikke skyldig, sa Blanche.

Trump selv satt taus i retten med armene i kors, iført svart dress og rødt slips.

Ingen fotografer eller journalister fikk ta med kamera eller telefon inn i rettssalen.

Det er Donald Trumps behandling av topphemmelige dokumenter, flere av dem med informasjon om nasjonal sikkerhet, som har ført til den omfattende tiltalen.

Han er blant annet siktet for

å oppbevare informasjon om nasjonal sikkerhet

å skjule at han oppbevarer hemmeligstemplede dokumenter

å lyve til F.B.I. på spørsmål om dokumentene

På nattens folkemøte sa Trump at enhver president ville ha gjort det samme som han.

– Å tiltale en tidligere president i USA for å ha vært i besittelse av mine egne presidentpapirer, som enhver annen president har gjort, er en av de mest opprørende og onde tingene som noen gang er gjort i en amerikansk domstol, raste Trump.

Trump mener selv at han ikke har gjort noe galt.

– En spionasjelov som har blitt brukt til å gå etter forrædere og spioner har ingenting å gjøre med en tidligere president som lovlig har beholdt sine egne dokumenter, sa den tidligere presidenten videre.

Donald Trump ble flere ganger bedt om å gi tilbake de hemmeligstemplede dokumentene. Foto: U.S. Justice Department / Reuters

Trump møter i retten i dokumentsaken

Risikerer mange års fengsel

Det har aldri skjedd før i USAs 247 år lange historie at en tidligere eller sittende president er tiltalt i en føderal straffesak.

Trump risikerer flere tiår i fengsel, hvis han skulle bli kjent skyldig.

Trump er også siktet i en domstol i New York for lovbrudd rundt betalingen av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Stormy Daniels Foto: Markus Schreiber / AP

Men denne saken er langt mer alvorlig for Trump.

Starter valgkampen

Det er presidentvalg i USA neste år, og begge partiene skal velge hvem som skal representere dem.

Før tiltalen, ledet Donald Trump soleklart på republikansk side. Ifølge et gjennomsnitt av meningsmålinger publisert på Real Clear Politics, leder Donald Trump med 30,7 prosentpoeng over nummer to, Ron DeSantis.