Florida-senator: Flere drept i skyting på skole

På en pressekonferanse onsdag kveld sa sheriffen i Broward County at de fremdeles jobbet for å få avklart situasjonen ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland.

– Dette er en forferdelig dag for Broward County, for Florida og for USA, sier sheriff Scott Israel.

Han sier den antatte gjerningsmannen ikke er en nåværende elev ved skolen, men at de har fått melding om at han tidligere skal ha gått der.

Politiet har så langt vært tilbakeholdne med detaljer om hendelsen, men lokale tjenestemenn sier ifølge Miami Herald at flere personer er drept. Israel bekrefter opplysningene.

Florida-senator Bill Nelson sier til CNN at det er «flere drepte». Også skoleinspektør Robert Runcie bekrefter overfor CBS at det er flere drepte.

Flere sårede

Sheriffkontoret i Broward County skrev tidligere på Twitter at en mistenkt var pågrepet, men at situasjonen fremdeles ikke var avklart.

De skrev videre at 14 personer så langt var brakt til sykehus med ukjent skadeomfang.

I en livesending på CBSN kunne man like før klokka 22 norsk tid se at politiet så ut til å ha pågrepet en person. Det er ikke kjent om det var den antatte gjerningsmannen.

En polititalskvinne opplyste tidligere onsdag at de hadde rykket ut til Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, nord for Fort Lauderdale, etter meldinger om skyting.

Store politistyrker er på plass ved skolen i Parkland i Florida. Foto: Social Media / Reuters

En talsperson for brannvesenet sa til CBS Miami at mellom 20 og 50 personer kan være såret, men skadeomfanget er så langt ikke kjent.

Også TV-kanalen WSVN-TV melder at 20 personer kan være såret. Den lokale FOX 10-kanalen melder at fem personer skal få behandling av medisinsk personell på stedet.

Elever evakueres

Politiet i nærliggende Coral Springs oppfordret lærere og elever som befinner seg i bygget til å «barrikadere dørene og bli inne fram til politiet kommer».

CNN skriver at skytingen startet mot slutten av skoledagen. Skolen har rundt 3000 elever.

Elever evakueres fra Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland. Foto: Handout / Reuters

En elev sier til WSVN at de først trodde det var en brannøvelse, ettersom de hadde hatt en tidligere på dagen.

– Vi trodde det var det, så ingen var nervøse, men så begynte folk å spre at det var skudd og ikke noe annet, sier eleven.

Flere personer som skriver at de er elever ved skolen, har lagt ut bilder på sosiale medier av at de sitter inne i klasserom med barrikaderte dører.

Trump informert

Det hvite hus opplyser at president Donald Trump er informert om saken og at situasjonen overvåkes.

Florida-guvernør Rick Scott skriver på Twitter at han har snakket med den lokale sheriffen og at de mottar jevnlige statusoppdateringer.

Ifølge organisasjonen Everytown, som jobber for strengere våpenlover, har det vært minst 283 skoleskytinger i USA siden 2013.