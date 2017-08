Flomofre trygler om hjelp på Twitter

– Jeg har to barn med meg og vannet er i ferd med å sluke oss. Vær så snill: ring 911, vær så snill: send hjelp, skriver en kvinne som ikke kommer gjennom til alarmsentralen på telefon.

Etter to slike meldinger skriver hun at hjelpen er kommet og at hun og barna er brakt i sikkerhet.

– En av dere kom gjennom, jeg er evig takknemlig, skriver Marita Ritz Willis.

Se direktebidler fra Houston her.

En annen trygler om hjelp til søsteren som er på taket av huset sitt sammen med tre barn. Han får svar fra politiet i Houston som tvitrer at de skal få sendt hjelp.

En familie evakuerer huset sitt i Houston. Foto: Mark Mulligan / AP

– Bare ring hvis faren er overhengende

Tidligere meldte myndighetene i Houston at alarmsentralen 911 var fullt bemannet, men minnet folk om at noen centimeter vann i huset ikke utgjør noen store fare. «Bare ring hvis faren er overhengende», er beskjeden som ble gitt.

SE VIDEO: Mange har tatt seg ut på egen hånd. Andre får hjelp fra redningsmannskaper.

Flere enn 2500 har ringt alarmsentralen, så mange som 1000 venter på å komme gjennom.

– Jeg skjønner det er frustrerende å ikke komme gjennom på telefonen. Men alle må samarbeide og gjøre sin del, så skal vi komme oss gjennom dette, sa ordfører i Houston, Sylvester Turner, på en pressekonferanse søndag.

Turner ba dem som ikke er i overhengende fare om å vente med å ringe, så de viktigste innringerne, de som trenger mest hjelp, kommer gjennom først.

Han forteller at det er oversvømmelse over hele byen og at to boligblokker er blitt evakuert.

– Ikke gå opp på loftet, hvis du ikke har en utgang derfra, minnet han om.

President Donald Trump tvitrer at hjelpen er på vei.

Ber folk la bilen stå

Ordføreren sa også at det skal åpnes flere mottakssentre og at myndighetene har rekvirert 40 nye båter som skal settes inn i redningsarbeidet.

Mange av dem som ringer for å få hjelp er sjåfører som har fått motorstans i flomvannet. Foto: Reuters / Reuters

Redningsfolkene oppfordrer folk til å holde seg hjemme og ikke forsøke å kjøre noe sted. Mange av dem som har blitt reddet det siste døgnet har vært sjåfører som får trøbbel fordi de store vannmassene gir motorstans.

Om lag 1.300 soldater fra nasjonalgarden deltar i redningsarbeidet og ytterligere 500 soldater var søndag på vei til de hardest rammede områdene.

Helikoptre er også satt inn for å evakuere folk som er strandet i flomvannet.