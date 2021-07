– Det forelå farevarsler fra offisielt hold god tid i forveien. «Alle» har blitt advart mot ekstreme nedbørshendelser, men problemet er at folk ikke forstår hva det betyr for dem, husenes deres eller området de bor i, sier Herget.

Professoren ved institutt for geografi ved universitetet i Bonn møter NRK til intervju på kontoret sitt.

På skrivebordet ligger boken «Flom i Norge», men han er raskt ute med å forsikre at han ikke fant frem akkurat den boken fordi vi skulle komme.

FORKLARER: Professor Jürgen Herget forklarer hva som skjedde da bydelen Blessem opplevde et jordskred. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Mener mobilvarsling ikke er godt nok

Sammen med sin kollega Dr. Thomas Roggenkamp har Herget undersøkt tidligere flomhendelser i Tyskland.

Dr. Thomas Roggenkamp ved universitetet i Bonn er krystallklar på hva han mener bør på plass. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

De har blant annet gjort analyser av elven Ahr i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz, som også denne gangen flommet over og sto for store ødeleggelser.

De vil endre det tyske varslingssystemet:

– I dag har vi en mobilapplikasjon som heter Nina. Det er nesten ingen som har den lastet ned på mobilen, sier Roggenkamp.

Det er rundt ni millioner som bruker mobilappen i dag. I Tyskland bor det over 83 millioner mennesker.

– Det er veldig mange eldre i områdene som er hardt rammet. Hva med dem? De har ikke smarttelefoner. Og selv om de hadde hatt det, ville de likevel ikke forstått hva det betyr for dem at store nedbørsmengder er på vei. Derfor mener jeg sirener som de har i Japan vil hjelpe. For det vil være et tydelig signal til folk: Flom er på vei, kom deg i sikkerhet.

Ødeleggelsene etter at flommen førte til jordskred i Erfstadt-Blessem i Tyskland. Foto: Michael Probst / AP

Skal sette opp sireneanlegg

Regjeringen har fått kritikk fra flere hold om at varslingssystemet før flommen var for dårlig.

Men innenriksminister Horst Seehofer har forsvart regjeringens handlinger. Han mener at det er opp til lokale myndigheter å forberede seg.

– Det er utenkelig at en slik katastrofe skal håndteres sentralt – du trenger den lokale kunnskapen, sa han.

Det ble sendt ut rundt 150 varsler mellom onsdag og lørdag i forrige uke, ifølge Armin Schuster.

Nå skal delstater i Tyskland få 90 millioner euro til å sette opp og forbedre sireneanlegg, som skal varsle om neste flom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han er sjefen for Bundesamt für Bevölkerungsschulz und Katastrophehilfe (BBK), også kjent som direktoratet for samfunnssikkerhet og katastrofehåndtering.

– Det er ikke noe galt med varslingsinfrastrukturen, men spørsmålet vi må stille oss er hvordan myndighetene og befolkningen reagerer på varslene, sier Schuster til den tyske Tv-kanalen ZDF.

Nå skal delstater i Tyskland få 90 millioner euro til å sette opp og forbedre sireneanlegg. Det skriver tyske ZDF, gjengitt i Spiegel.

1 MILLIARD: Armin Schuster vil få på plass flere av de gode, gamle sirenene. Nå skal det gis 90 millioner euro til et prosjekt som skal jobbe med dette over flere år. Foto: POOL / Reuters

Det foreligger ingen nasjonal oversikt over anleggene. Det vil Schuster gjøre noe med. Han påpeker at det vil ta flere år før de har et fullkomment anlegg for varsling. I tillegg advarer han mot at 90 millioner euro ikke holder.

Ber politikerne si nei til bygging i risikomoråder

Over 160 personer har mistet livet i flommen i Tyskland. Mer enn 170 personer er fremdeles savnet. Hus har blitt oversvømt og totalskadd.

Flomeksperten er sjokkert over ødeleggelsene, men sier til NRK at flomkatastrofer kommer til å skje igjen.

INTERESSERT I FLOM: Jeg kan ikke norsk, men jeg forstår meningsinnholdet fordi jeg klarer å fange opp noen nøkkelord, sier professor Jürgen Herget, som fikk tilsendt boken «Flom i Norge» fra en kollega. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Jeg ville vurdert grunnen nøye før jeg bygget et hus, jeg ville unngått å ha en flat førsteetasje der jeg bor, i tillegg ville jeg unngått å ha ting som jeg er redd for å miste i kjelleretasjen, sier Jürgen Herget.

Han mener folk må vise større interesse for områdene de bor i, og ber innstendig tyskere om å sjekke og ta flomvarsel på alvor.

Professoren har én oppfordring til politikere.

– Vi vet at det er stor etterspørsel etter å bygge ut nye boligfelt og utvide bydeler og byer med mer infrastruktur, butikker og severdigheter. Men politikere må tørre å stå opp og si:

– Kom igjen, folkens. Vi bygger ikke, eller utvider ikke vår landsby i den retningen. Det er for risikabelt.

– Det er en klar melding til politikerne?

– Ja, men gjør de som jeg sier, vil de miste jobben sin. De blir ikke gjenvalgt. Valget faller heller på den som sier: Kjør på, avslutter Herget.