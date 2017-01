Flest italienere savnet

Skredet traff Hotel Rigopiano, et firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia. Det er uklart nøyaktig når skredet gikk, men man frykter at skredet kan ha blitt utløst av jordskjelvene som rystet Italia allerede onsdag morgen.

Søkt hele natten

Redningsmannskapene skal ha søkt hele natten etter overlevende. Til tross for at de ikke har funnet noen tegn til liv, har redningsmannskapene enda ikke gitt opp håpet.

ØDELEGGELSER: Ødeleggelsene på hotellet er store (video fra italiensk politi).

Ordfører i Farindola, Ilario Lacchetta, anslår at mer enn 30 personer ikke er gjort rede for.

Enorm tragedie

På grunn av vanskelige forhold og store snømengder klarte ikke redningsmannskapene ta seg fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag. Da de ankom, fant de kun to overlevende. Torsdag kveld var så langt tre omkomne hentet ut, og ifølge redningsmannskapene var det ingen tegn til overlevende i snømassene.

En liste med 23 navn gitt av avisen La Stampa tyder på at de fleste omkomne er italienere. På listen står også navnet til en sveitsisk og en rumensk statsborger.

Tre av de antatt omkomne er barn på seks, syv og ni år. Den eldste personen på listen

TRAGEDIE: Den italienske helseministeren Beatrice Lorenzin sier snøskredet er en stor tragedie. Foto: Geert Vanden Wijngaert / Ap

er en mann på 60.

– Dette er en tragedie av enorme dimensjoner, sier den italienske helseministeren Beatrice Lorenzin.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier at resten av Europa nå står klar til å hjelpe Italia, fordi et jordskjelv i Italia er et jordskjelv i Europa.

Alltid håp

– Det er alltid håp, hvis det ikke var håp ville ikke redningsmennene gitt alt de har, sier leder for beredskapsdepartementet Fabrizio Curcio til Reuters.

Videre sa Curcio at redningsmannskapene skulle fortsette å gjøre alt som var mulig i løpet av natten.

– Mistet alt

Skredet gikk i fjellet Gran Sasso i Abruzzuregionen, i det samme området som ble rammet av flere jordskjelv i går og i oktober i fjor. Rundt 300 mennesker døde i skjelvene i oktober.

SJOKK: Hele familien til Giampiero Parete er savnet. Foto: Privat

BBC skriver at det ser ut til at gjestene på Hotel Rigopiano hadde samlet seg i første etasje på spahotellet for å vente på evakuering etter jordskjelvene.

Blant de overlevende er Giampiero Parete. Han ferierte på hotellet sammen med datteren Ludovica (6), sønnen Gianfilippo (8) og kona Adriana.

Da snøskredet kom hadde Parete gått ut for å hente noe i bilen, skriver Corriere della Sera. Til en lege som avisen har snakket med forteller han at det eneste han så var en vegg av snø.

– Jeg er helt i sjokk. Jeg mistet alt, under skredet ligger hele familien min, forteller han til avisen.