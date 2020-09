Flertallet av tilhengerne stemmer Biden fordi han ikke er Trump

Biden-velger (37): – Fire nye år med president Trump som president, blir en katastrofe for landet.

Trump-velger (44): – Biden ville vært en katastrofe.

Hvis begge er så katastrofalt dårlige kandidater som noen mener, hva er hovedgrunnene til at folk stemmer på dem likevel?

Sitatene over er hentet fra en fersk rapport, der forskere fra Pew Research Center har spurt til sammen nesten 5000 Trump- og Biden-tilhengere om hvorfor de støtter sin kandidat. Her er kortversjonen:

Derfor støtter de Trump

Lederstilen hans. Politikken hans. Fordi han ikke er Biden Han er for det amerikanske folk og amerikanske verdier Fordi han er republikaner

Derfor støtter de Biden

Fordi han ikke er Trump Lederstilen hans Personligheten hans Politikken hans. Fordi han er demokrat.

Fortsatt nysgjerrig?

– Akkurat nå vil jeg si at det er 30 prosent sannsynlighet for Trump og 70 prosent for Joe Biden, sier Ketil Raknes. Han er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen Kristiania og USA-ekspert.

Vi har sammen med ham sett nærmere på de forskjellige hovedgrunnene til at folk vil stemme som de gjør i det som gjerne kalles verdens viktigste valg.

PEW RESEARCH CENTER Ekspandér faktaboks Funnen er hentet fra rapporten:



ELECTION 2020: VOTERS ARE HIGHLY ENGAGED, BUT NEARLY HALF EXPECT TO HAVE DIFFICULTIES VOTING Det uavhengige Pew Research Center har i rapporten stilt rundt 2700 Biden-tilhengere og 1750 Trump-tilhengere følgende spørsmål: Med dine egne ord, hva er hovedgrunnen til at du støtter, eller heller mot å støtte din kandidat i valget i 2020? Spørsmålet ble stilt i perioden 27. juli til 2. august 2020.

«KAG» er det nye «MAGA». Keep America Great, hold Amerika flott. President Donald Trump er av mange likt fordi han forsvarer de amerikanske verdiene. Foto: Matt Slocum / AP

Team-Trump

Mange kaller ham en klovn. Folk stiller spørsmål ved hvorvidt hans mentale helse gjør ham uskikket til å være president. Han blir beskyldt for å være kvinnefiendtlig og blir tatt i løgn igjen og igjen. Hvorfor kommer folk likevel til å stemme på den sittende presidenten?

1. Lederskapet

23 prosent av de spurte i Pew-rapporten svarer at Trumps lederskap og opptreden er hovedgrunnen til at de kommer til å stemme på ham.

– Jeg vil kjempe med alt jeg har av energi og styrke, og jeg er ikke i tvil om at landet vårt kommer til å bli sterkere enn noen gang før, sa Trump til republikanernes landsmøte i forrige uke.

Sitatet er et godt eksempel på Trumps stil som leder.

– De liker måten han ydmyker motstanderne sine. Måten han alltid går til motangrep hver gang noen prøver å gjøre noe mot han og tilhengerne hans. Og de liker rett og slett det at de tenker på han at endelig en mann som står opp for oss og de tingene vi tror på, sier Raknes.

Mange støtter lov og orden-måten Trump har håndtert protestene i flere amerikanske byer i sommer. Dette bildet er tatt i Portland i slutten av august, under en konfrontasjon mellom demonstranter og føderale styrker. Foto: Caitlin Ochs / Reuters

2. Politikken

21 prosent av Trump-tilhengerne sier at politikken hans er hovedgrunnen til at de vil stemme på ham.

– Vi har bygget den største økonomien i verden, og det skal vi gjøre igjen, sier Trump.

Før koronaen rammet gikk økonomien bra og arbeidsledigheten var lav. Han har i løpet av sine snart fire år i Det hvite hus, nominert en rekke konservative dommere. To av dem til Høyesterett. Han har ført strengere innvandringspolitikk og slått hardt ned på demonstrasjonene mot politivold. Han har trukket USA ut av flere internasjonale avtaler og reforhandlet nye.

For å nevne noe.

Les også: Frykten for hus og hjem kan hjelpe Trump

3. Han er ikke Biden

Kanskje ikke overraskende, mener 19 prosent at Trump bør få fire nye år fordi han ikke er Joe Biden.

I en annen del av rapporten, 96 prosent av Trumptilhengerne at de blir sinte eller skuffet om Biden blir valgt.

Trump har advart mot å velge feil, altså en annen enn ham.

– Putter du feil person i jobben, kommer du til å se ting du ikke trodde var mulig.

4. Amerikanske verdier

17 prosent av tilhengerne som er spurt, sier Trumps fokus på amerikanske verdier og det amerikanske folk er det viktigste.

«Make America great again!»

Slagordet trenger vel neppe noen nærmere forklaring. Kan man egentlig se en rød skyggelue lenger, uten å tenke at det står «MAGA» på den?

Dette er på mange måter kjernen i Trumps politiske prosjekt: USA først.

Kjetil Raknes forklarer at mange hvite velgere i USA sitter med følelsen av at de er i ferd med å miste landet sitt og de tingene de holder kjært.

– De føler at det trengs sterke virkemidler og da føler de at Trump er rett mann til å rydde opp i de problemene USA har havnet i, sier Raknes.

Han mener Trump forsvarer det USA de tror på:

– Som i veldig stor grad er et USA som er hvitt, som er ganske kristent og hvor veldig mange fortsatt bor på bygda. Et samfunn som på en måte verner om de tradisjonelle amerikanske verdiene.

Joe Biden har møtt mye motstand, men mange av tilhengerne hans mener både personlighet og lederegenskapene hans er viktige. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Team-Biden

Hva så med Biden, presidentkandidaten mange mener er både for gammel (77 år), for surrete og for nærgående? Mange spør seg også om han har god nok peiling på utenrikspolitikk. Han har forsøkt å bli president to ganger før, men tapt. Hvorfor vil folk stemme på ham nå?

1. Ikke Trump

Hele 56 prosent av de spurte svarer at de vil stemme på Biden fordi han ikke er Trump.

– Den sittende presidenten har tullet Amerika inn i mørket altfor lenge, sa Joe Biden til demokratenes landsmøte i august.

98 prosent av de spurte Bidentilhengerne sier de blir sinte eller skuffet hvis Trump vinner.

USA-ekspert Ketil Raknes er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen Kristiania. Foto: Pressefoto

– Som i den gamle Raga Rockers låten «er det ikke deilig å ha noen å hate», sier Kjetil Raknes.

Han mener amerikansk politikk er rammet av det som gjerne kalles «negativ polarisering».

– Det vil si at hatet mot motstanderen din er viktigere enn det du selv mener om de du er enige i. Trump har klart å skape en situasjon I USA hvor demokratene er villige til å stemme på nesten hva som helst, bare det ikke er Donald Trump.

– Overrasker det deg, at så mange sier dette?

– Jeg tror alle TV-seere som har fulgt med på nyhetene fra NRK ikke er veldig overrasket over at utrolig mange amerikanere føler at det som har skjedd under Trump har vært ydmykende, vanskelig og flaut for dem. De føler at «bare det kommer en normal person», sier han.

Raknes mener kravene til å bli president i USA har blitt senket ganske betydelig under Trump.

2. Lederskapet

19 prosent av Biden-tilhengerne som er spurt av Pew Research Center sier de vil stemme på ham fordi han er en god leder og gjør en god figur.

– Det er på tide at vi, folket, kommer sammen. Ikke gjør feil. Sammen kan og skal vi komme oss ut av denne mørketiden i USA, sa Biden til landsmøtet.

Han fikk skryt for talen, blant annet av Fox News.

Raknes stiller seg mer avmålt til Bidens lederegenskaper:

– Jeg tror veldig mange amerikanere tenker at han er relativt kompetent til å utføre de oppgavene en amerikansk president skal utføre. Han er ikke gnistrende verken som taler eller som menneske på noen som helst slags måte, men han er mer enn god nok, sier han.

Joe Biden sammen med datteren Ashley tidlig på 80-tallet. I 1972 mistet Biden sin første kone og sin 13 måneder gamle datter, Naomi, i en bilulykke. Mange mener demokratenes kandidat har en god evne til å vise medfølelse. Foto: AP

3. Personligheten

13 prosent sier de vil stemme på Joe Biden på grunn av personligheten hans.

En ting som gjerne trekkes frem hos Biden, er hans evne til å være medfølende. Han har selv mistet kona, en datter og en sønn. Han har også ofte snakket om at han ble mobbet som barn fordi han stammet.

Idet USA nå går gjennom en av landets største helsekatastrofer i moderne tid, er det kanskje nettopp det at han er så medfølende som appellerer til tilhengerne, sier Raknes.

– Joe Biden er faktisk en kandidat som har opplevd mye smerte og nederlag i livet sitt, og har en veldig god evne til å vise empati med sine medmennesker, i motsetning til Donald Trump.

Les også: Hans personlige tragedier kan lede ham til triumf

4. Politikken

Bare hver 10 Biden-tilhenger sier at politikken er det viktigste for hvorfor de stemmer på ham.

I en separat undersøkelse har Pew Research Center spurt hvilke saker som er «veldig viktige» for dem. 84 prosent sier helsepolitikk mens 82 prosent sier koronapandemien.

– Som president, er det første jeg skal gjøre, å få kontroll over viruset som har ødelagt så mange liv, sa han da han aksepterte nominasjonen som demokratenes presidentkandidat.

Til sammenlikning, svarte 88 prosent av Trumps velgere økonomi og 74 prosent voldelig kriminalitet. Bare 39 prosent av Trump-tilhengerne svarte at pandemien var en veldig viktig sak for dem.

Raknes oppsummerer hva som tiltaler Biden-velgerne:

– Det er først og fremst det han kan gjøre med amerikansk helsepolitikk og ikke minst bekjempelsen av koronaviruset. Og motsatt for Donald Trump, så handler det jo om at han gjorde det bra før korona, fordi amerikansk økonomi gikk bra.

Poenget er veldig enkelt, ifølge Raknes. Jo verre det går med USA, jo større er sjansen for at Joe Biden kommer til å gjøre et godt valg.

– Og jo bedre det går med USA, både når det gjelder Økonomi og korona, jo bedre valg vil Donald Trump gjøre.

En av dem er USAs president i 2021

Listen over grunner til at tilhengerne støtter sine kandidater, er lengre enn dette. Mange av tilhengerne stemmer for eksempel på sin kandidat, fordi han representerer deres parti.

En interessant fotnote til det over, er også at Pew har spurt Biden/Trump tilhengere hva de er bekymret for med sine kandidater. Hver fjerde Trumptilhenger svarer at de er bekymret for temperamentet hans, at han er frekk og narsissistisk. Bidens tilhengere er bekymret for den høye alderen. Selv om han bare er fire år eldre enn Trump.

Etter alle solemerker kommer enten Joe Biden eller Donald Trump til å stå med hånda på bibelen og bli USAs neste president i januar neste år.

Og skal vi tro dem selv, er de langt fra katastrofalt dårlige kandidater, men heller løsningen på problemene USA har.