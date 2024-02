Flertall for riksrettssak mot USAs sikkerhetsminister

Tiltalen om riksrett ble vedtatt med bare en stemmes flertall. 214 stemte for, 213 mot.

Republikanerne, som har flertallet i Representantenes hus, mener sikkerhetsminister Mayorkas ikke har håndhevet lover om innvandring godt nok.

De sier at dette har ført til at rekordmange innvandrere ulovlig har kryssa grensa mellom Mexico og USA, siden Joe Biden ble president i 2021.

Innvandrere på grensa mellom USA og Mexico som venter på å bli sjekket av grensepatruljen. Foto: Guillermo Arias / AFP

De mener også at Mayorkas har løyet for Kongressen.

– Senatet burde virkelig ta denne meldingen som er sendt på alvor. Vi mener alvor med å sikre grensen, og mener at minsiteren har mislyktes i så gjøre jobben sin, sa flertallsleder Steve Scalise etter avstemmingen.

Flertallsleder Steve Scalise ber om å bli tatt på alvor. Foto: Reuters

150 år siden sist

I en riksrettssak i USA kan man bli fradømt sin høytstående stilling. Tiltalen kommer fra Representantenes hus, mens Senatet fungerer som en domstol. Det er fortsatt ikke klart om Senatet vil ta saken, ifølge CNN.

Washington Post skriver at det er første gang på 150 år at Representantenes hus har stemt for å stille en sittende minister i USA for riksrett.

For en uke siden ble det også stemt over en tiltale om riksrett mot Mayorkas, men da manglet én republikansk representant.

Biden fordømmer

Det er høyst usannsynlig at sikkerhetsminister Mayorkas vil bli avsatt når Senatet stemmer over tiltalen, fordi demokratene har flertall der.

Om saken kommer Senatet må den tiltalte få to tredeler av senatorene mot seg.

President Joe Biden er ikke nådig i sin kritikk av saken. Foto: AP

Og president Joe Biden fordømmer riksrettstiltalen.

– Historien vil ikke se pent på republikanerne i Huset og deres vulgære og grunnlovsstridige partiske handling, som retter seg mot en hederlig offentlig tjenesteperson for å spille smålig politisk spill, sier han i en uttalelse.

Valgkampsak

Den voldsomme pågangen på grensa er et sentralt tema i valgkampen til ekspresident Donald Trump.

Donald Trump støtter strengere tiltak mot innvandring fra Mexico. Foto: Reuters

Og for en uke siden ble republikanerne i Senatet oppfordret av Donald Trump til å avvise en avtale om grensetiltak. Den tverrpolitisk avtalen ble nedstemt.

På forhånd hadde avtalens støttespillere, blant dem den republikanske senatslederen Mitch McConnell, omtalt den som den mest omfattende endringen i grensepolitikken på flere tiår.