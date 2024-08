– Vi må få slutt på krigen. Det er et vanskelig spørsmål, men jeg mener vi må gi fra oss områder, sier 17 år gamle Nazarij Prontenko.

– Se deg rundt. Hvert flagg her representerer en død soldat. Det må ta slutt.

Nazarij står på Maidan-plassen i hjertet av Kyiv.

FLAGG: Nazarij Prontenko setter ned et flagg til minne om en drept soldat Foto: Kari Skeie / NRK

Det som før var en gressplen, er nå dekket av tusenvis av små ukrainske flagg. Krigen ser ikke ut til å ende med det første.

Sammen med mamma Tetjana Prontenko har de kommet for å plante enda flere flagg.

Foto: Kari Skeie / NRK

Stadig flere ukrainere er enige med Nazarij. Å avgi områder til Russland for å få slutt på krigen, har vært helt uaktuelt for et overveldende flertall av ukrainere.

Men i løpet av det siste året har mange skiftet mening.

I dag sier 1 av 3 ukrainere at de er villige til å avgi områder for å få slutt på krigen. For ett år siden sa kun 1 av 10 at de kunne være med på dette, viser en ny undersøkelse.

FLAGG: Ukrainere kommer til Maidan-plassen i sentrum av Kyiv for å minnes falne soldater. Hver dag kommer folk og setter ned nye flagg. Foto: Kari Skeie / NRK

Mamma Tetjana rister på hodet når hun hører hva sønnen sier.

– Vi kan ikke gi fra oss noen områder. Det kan jeg ikke være med på. Tenk på alle dem som har gitt livet sitt for vårt Ukraina, for våre grenser, for vår selvstendighet.

Stor endring

Men at så mange har ombestemt seg det siste året, er verdt å merke seg.

– Dette er en stor endring, sier Anton Grukhetskij. Han er direktør ved Kyiv internasjonale sosiologiske institutt.

MENINGSMÅLING: Endringen siden mai i fjor er påfallende, sier direktør ved Kyiv internasjonale sosiologiske institutt, Anton Grukhetskij. Foto: Kari Skeie / NRK

De siste to årene har han med jevne mellomrom spurt ukrainere om hvordan de forholder seg til dette spørsmålet.

I løpet av det første året med fullskalakrig sa kun 10 prosent ja til dette. Den nye undersøkelsen viser at 32 prosent vil avgi områder for å oppnå fred. For 55 prosent er dette fortsatt helt uaktuelt.

OMBESTEMT SEG: Det er lenge siden ukrainerne har fått gode nyheter fra fronten. Flere enn før vil forhandle med Russland. Foto: Kari Skeie / NRK

Han peker på to hovedårsaker. Begge handler om at ukrainere kjenner på en stor skuffelse.

Ukrainas mislykkede motoffensiv i fjor sommer

Våpenleveranser fra vestlige land som ikke ble innfridd

OKKUPERT: I dag er nesten 20 prosent av Ukraina okkupert av russiske styrker. Det inkluderer hele Krim-halvøya og deler av de fire fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson. Foto: Understanding war ISW/CTP

– For ett år siden var ukrainere fulle av håp. Spesielt var det store forventninger til at russiske styrker ville bli slått tilbake i den mye omtalte ukrainske offensiven, sier Grukhetskij. Det skjedde ikke.

Ukrainere ble også veldig skuffet da den amerikanske våpenhjelpa i vinter stoppet opp i flere måneder fordi amerikanske politikere ikke ble enige. For ukrainere var dette en tragedie. Mange ble drept fordi vi ikke fikk nødvendig støtte, sier Grukhetskij.

Fred, men ikke for enhver pris

Men undersøkelsen viser ikke at ukrainerne har gitt opp. Ukrainere ser etter måter å ende krigen på. De er mer villige til å finne diplomatiske løsninger, mener Grukhetskij.

I dag sier 57 prosent at de ønsker forhandlinger med Russland.

Men ukrainere ønsker ikke fred for enhver pris.

AVVISER: President Zelenskij har avvist at det er aktuelt for Ukraina å avgi områder til Russland for å få slutt på krigen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De som sier ja til å avgi områder, er krystallklare på én ting.

– De vil ha sikkerhetsgarantier. Ukrainere må være overbevist om at Russland ikke kommer til å angripe igjen. Det kan være Nato-medlemskap, vestlige militærbaser inne på ukrainsk jord, observatører som vokter grensene, sier Grukhetskij.

De som vil ha forhandlinger er også klare på at de ikke vil bytte bort et framtidig ukrainsk Nato- eller EU-medlemskap.

Over 100 flagg

Tilbake på Maidan-plassen er Nazarij og mamma Tetjana i gang med å sette ned nye flagg. I dag har de med 105.

De tar turen flere ganger i uka. Hvor mange soldater som er drept i Ukraina, er usikkert. Zelenskyj sa i februar at 31.000 er drept. Tallet er antakelig mye større.

MINNES: Hvert flagg bærer navnet til en fallen soldat. Tetjana tar bilde og sender til pårørende. Foto: Kari Skeie / NRK

Tetjana forteller at pårørende fra hele Ukraina hver eneste dag tar kontakt og ber henne om å sette ned et flagg til minne om deres kjære.

Det hele startet med at Tetjana følte hun måtte gjøre noe. Hun la ut en melding på sosiale medier og ba folk som var interessert, ta kontakt.

– Vi får dem aldri tilbake. Vi må hedre dem som forsvarer oss, sier hun,