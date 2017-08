Flere ubesvarte spørsmål i ubåt-mysteriet

– Madsen har besluttet å akseptere varetektsfengsling, opplyser hans forsvarer Betina Hald Engmark til dansk TV2.

Men den danske oppfinneren nekter fremdeles straffskyld, og politiet er sparsomme med opplysninger som kan belyse mysteriet som hele Europa nå skriver om.

Hva skjedde med Kim Wall?

«Det er med stor forferdelse vi mottok nyheten om at Kim er savnet etter et reportasjeoppdrag i Danmark. Vi tror og håper at hun vil bli funnet i god behold».

Walls familie har ikke gitt opp håpet om at hun er i live, som denne uttalelsen fra lørdag viser.

LES OGSÅ: Svensk kvinne savnet etter ubåtforlis

Men Madsen ble lørdag varetektsfengslet i tjuefire dager for uaktsomt drap og hvor svenske Kim Isabel Fredrika Wall (30) befinner seg er fremdeles et mysterium.

Hun skal ha vært i København for å lage en reportasje om Madsen og hans ubåt og ble sist sett da hun forlot Refshaleøen i Københavns havn i ubåten «Nautilus» torsdag klokken 19.30, ifølge Ekstra Bladet.

Journalistens kjæreste meldte ubåten savnet natt til fredag 02.30, da den ikke var vendt tilbake som avtalt. Politiet gikk ut med en etterlysning av kvinnen fredag formiddag etter at ubåten til Madsen sank.

Artikkelen fortsetter under bildet

Kim Wall og Peter Madsen på ubåten «Nautilus» bare timer før Wall forsvant og ubåten sank utenfor København. Foto: RITZAU FOTO

Dansk politi betrakter «Nautilus» som et mulig gjerningssted. Men da de lørdag undersøkte ubåten som sank utenfor København dagen før, fant de ikke Wall om bord.

– Det er ingen personer, hverken levende eller døde i ubåten, opplyste Jens Møller i Københavns politi på en pressekonferanse lørdag.

Søket etter den svenske kvinnen fortsetter både på land og på sjøen, og mandag opplyser politiet i København til den svenske avisen Expressen at de ikke utelukker at Wall kan ha blitt fraktet så langt som til Tyskland.

– Alt er mulig. Vi utelukker ikke at hun kan ha blitt fraktet til for eksempel Tyskland, sier Henrik Brix i politiet i København til avisen.

Hvor seilte «Nautilus»?

Det er også fremdeles uklart hvor «Nautilus» har seilt det halve døgnet før det ble funnet fredag klokken 10.40 av det danske forsvaret. Ubåten ble funnet seilende ved Køge Bugt, sør for København på Sjællands østkyst.

Ubåten UC3 Nautilus under sjøsettingen på Refshaleøen i København i 2008. Foto: Bardur Eklund / NTB scanpix

Det lille vi vet om ubåtens bevegelser i denne tidsperioden kommer fra vitneutsagn. Litt over to timer før Peter Madsens ubåt ble meldt savnet på fredag, holdt et stort handelsskip på å kollidere med båten i Øresund. Det sier et vitne som var ombord på skipet til svenske Aftonbladet.

Vitnet forteller at ubåten passerte bare 30 meter foran skipet og at de var ekstremt nær på å kollidere. Den ansatte på båten skal også ha reagert på at ubåten kjørte med slukkede lanterner.

Mer informasjon om båtens bevegelser frem til det ble funnet fredag formiddag, har vi ikke. Politiet mener ubåten gikk ned på grunn av en «bevisst handling», og Madsen har avgitt ulike forklaringer om hva som har skjedd.

Hva har Madsen sagt til politiet?

Madsen har opplyst at ubåten fikk tekniske problemer, men det er ukjent hva som gikk galt.

Han hevdet i begynnelsen at han slapp Wall av på en kai ved Refshaleøen i Københavns havn rundt klokken 22.30 torsdag kveld, og at hun derfor ikke var ombord i ubåten da den sank fredag formiddag.

I Danmark er eieren av ubåten Peter Madsen kjent under kallenavnet rakett-Madsen. Han har designet og bygget flere ubåter og raketter. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Politiet har siden Madsens opprinnelige forklaring om at han slapp Wall av ved Refshaleøen opplyst at han har kommet med sprikende forklaringer i ettertid, uten å gå nærmere i detalj.

– Siktede har gitt oss forskjellige forklaringer. Vi valgte i den første pressemeldingen å si at han hadde forklart at han hadde satt henne av klokken 22.30 på Refshaleøen. Det er riktig at vi senere har fått en annen forklaring, opplyste politiet på søndag.

Hva denne andre forklaringen er har ikke politiet gått ut med, og vi vet ikke mer om hva Madsen har sagt angående Wall.

Da Madsen ble fremstilt for varetektsfengsling på lørdag ønsket han selv å forklare seg med pressen til stede, men av hensyn til pårørende valgte dommeren å stenge dørene. Dommeren begrunnet avgjørelsen med at Madsen kunne påvirke etterforskningen hvis han ble løslatt.

Hvilke bevis har politiet?

Nok en ting som er uklart rundt ubåt-mysteriet er hvor mye politiet vet og hvor mye bevis mot Madsen de sitter på.

Dansk politi har foretatt undersøkelser på ubåten de siste dagene. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Det danske politiet har ikke sagt hvorfor de mistenker den danske oppfinneren på drapet på den svenske journalisten, men det som er klart er at de ikke har andre mistenkte i saken.

Det er overvåkningskameraer på rundt det stedet hvor Madsen hevder å ha sluppet av Wall.

Restauranteier Bo Petersen fortalte til Ekstra Bladet på lørdag at de har store deler av området under videoovervåking, noe som kan avsløre hvorvidt Madsen snakker sant.

Opptakene er overlevert til politiet, men de vil så langt ikke si noe om de har funnet videomateriale som støtter eller motstrider Madsens forklaring.

Det er heller ikke kjent om krimteknikerne fant noen bevis mot Madsen etter de tekniske undersøkelsene som har blitt utført på ubåten siden lørdag.