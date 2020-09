Presidenten forsøkte flytte fokuset vekk fra anklagene mot seg selv om at han har underspilt alvorligheten av koronaviruset, over på Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden.

Trump åpnet møtet med å gi seg og sin regjering æren for at flere nye bilfabrikker har blitt etablert i Michigan.

Flere tusen mennesker møtte opp på Trumps valgkampmøte, til tross for klare koronaråd fra lokale myndigheter om å bli hjemme. Michigans demokratiske guvernør, Gretchen Whitmer, frykter at Trumps valgkampmøte skal føre til mer koronasmitte i delstaten.

Bilder fra arrangementet viser at flere tusen mennesker var til stede i en fullstappet flyhangar i Michigan. Folk sto skulder mot skulder, og bare et fåtall av dem brukte munnbind. Hovedpersonen selv frydet seg over det store oppmøtet og lovet dem seier i valget i november.

– Dette er ikke en folkemengde som kommer for å se på en person som kommer på andreplass. Be guvernøren din om å gjenåpne delstaten. Michigan ville greid seg bedre med en guvernør som vet hva i helvete hun driver med, sa Trump.

Selv om koronapandemien fortsatt herjer i USA planlegger presidenten å holde valgkampmøter i en rekke delstater, frem mot presidentvalget 3. november.

Flere tusen mennesker var til stede på Trumps valgkampmøte i Michigan, med presidentflyet Air Force One som bakteppe. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Nekter for å ha løyet

Før han gikk på flyet til Michigan nektet han for at han hadde løyet til det amerikanske folk om koronaviruset.

– Jeg sa at det var veldig alvorlig, men jeg kommer ikke til å hoppe og ned og skrike «folk kommer til dø, folk kommer til å dø». Jeg gjør ikke det. Jeg synes vi har gjort en veldig god jobb. Og måten du stiller spørsmålet er en skam, sa Trump til journalister.

Onsdag anklaget den anerkjente journalisten Bob Woodward Donald Trump for å ha underspilt alvorligheten av koronaviruset.

– Hvis han trodde det var ille å si så hadde han skrevet om det, for du vil ikke at noen skal måtte lide medisinsk på grunn av et faktum. Han rapporterte det ikke fordi han ikke syntes det var ille, ingen syntes det var ille, sier Trump.

Innrømmet at han underspilte korona

Woodward skriver i den nye boken «Rage» (Raseri) at USAs president har fortalt ham at han visste at koronaviruset var livstruende og langt farligere enn vanlig influensa. Den 13. mars erklærte presidenten nasjonal krise. 19. mars mars innrømmet han at han hadde underspilt koronaviruset.

– Jeg tonet det ned. Det gjør jeg fremdeles fordi jeg ikke ønsker panikk, sier han i boka.

Det skriver CNN som har lest boka og lagt ut lydopptak fra intervjuene Woodward har gjort med presidenten.