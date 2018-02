Flere tusen år gamle levninger funnet i «enorm underjordisk labyrint» i Mexico

– Det er helt overveldende. Det er uten tvil det viktigste undersjøiske arkeologiske funnstedet i verden, sa arkeologen Guillermo de Anda Alanís på en pressekonferanse mandag.

Flere tusen år gamle menneskelige levninger er blant funnene i grottesystemene i Yucatán. Foto: Ho / AFP/INAH

De Anda jobber ved Mexicos nasjonale institutt for antropologi og historie (INAH), som har finansiert prosjektet på Yucatán-halvøya i Mexico. Flere av funnene ble presentert på pressekonferansen mandag.

Nylig oppdaget forskere at de to store undervannsgrottene Sac Actun og Dos Ojos, som ligger på halvøya, henger sammen, skriver Reuters. Det er antatt at grottesystemet er det største av sitt slag i verden.

– Det er et massivt system som strekker seg som en enorm labyrint under jorda, sa de Anda, ifølge Mexicos kulturdepartement.

Et udatert bilde inne fra grottesystemet Sac Actun i Mexico. Foto: AP/INAH

Bein og gjenstander

Siden oppdagelsen er det gjennomført flere dykk på stedet, og forskerne tror funnene kan bidra til å kaste lys over mayasivilisasjonen.

I tillegg til menneskelige levninger som ifølge dem er minst 9000 år gamle, har de funnet bein av dyr som vandret rundt på jorda under forrige istid.

Ifølge AFP er det også funnet et forseggjort alter til mayaenes gud for krig og handel. Inngangen var via en trapp i et synkehull i midten av jungelen.

Mayaenes handelsgud figurerer på denne masken som er blant funnene i grottesystemet i Mexico. Foto: Ho / AFP/INAH

– Det er en imponerende mengde arkeologiske gjenstander der inne, og de er imponerende godt bevart, sa de Anda.

– Et monster

I en artikkel om Sac Actun skriver INAH at grottesystemet strekker seg over 347 kilometer, men at det er mulig at det kan være «et monster» på opptil 1000 kilometer, med gjenstander og levninger fra flere historiske epoker.

Av de rundt 200 arkeologiske funnstedene så langt i Sac Actun, som ligger i nærheten av feriestedet Tulum, er rundt 140 fra mayaene.

Flere godt bevarte gjenstander er funnet i grottesystemene i Yucatán. Foto: Ho / AFP/INAH

Grottesystemene ble trolig oversvømt ved slutten av siste istid, ifølge INAH. Forskerne antar at vannivået har endret seg over tid, og det er gjort funn av gjenstander som dateres til mayaopprøret fra 1847 til 1901, kjent som kastekrigen.

Flere gjenstander er funnet i grottesystemet Sac Actun i Mexico. Foto: Ho / AFP

– Størrelsen på grotta gjør dette til et veldig spesielt funn. Det er imponerende at de har klart å knytte sammen to labyrinter under vann over et så stort område, sa marinarkeolog Fredrik Skoglund ved NTNU tidligere i januar.

Forurensing truer

Ifølge de Anda bodde ikke menneskene i gruvene, men gikk ned i dem i perioder for å lete etter vann.

De Anda leder også Gran Acuifero Maya (GAM), et prosjekt som jobber for å studere og bevare av underjordiske områder på Yucatán-halvøya. Forurensing truer det krystallklare vannet i Sac Actun-grotten, ifølge arkeologen.

Flere av innsjøene laget av synkehull brukes blant annet av turister til å snorkle i.