Flere turister skadd da skiheis løp løpsk i Georgia

Videoer publisert i sosiale medier fredag viser at en stolheis tilknyttet Gaudari-skilandsbyen i det nordøstlige Georgia kjører baklengs, samtidig som farten øker til omtrent det dobbelte av hva som er normalt.

Skiheisen holder etter hvert en fart som er så høy at skituristene sliter med å komme seg av i tide. Flere av turisene kastes ut av stolene og blir liggende på bakken.

Ifølge den britiske avisa The Daily Telegraph ble ti personer lettere skadd i hendelsen.

Gravid kvinne på sykehus

Innenriksdepartementet i Georgia sier i en uttalelse at hjelpearbeidere umiddelbart ble sendt til stedet. Det ble også rekvirert som fraktet skadde til sykehus.

Helseminister David Seergenko sier ifølge den britiske avisa at det blant annet var turister fra Sverige og Ukraina involvert i ulykken.

En ukrainsk statsborger skal ha brukket hånda. I tillegg er en gravid svensk kvinne er til observasjon ved et sykehus med magesmerter.

Ukjent årsak

Hendelsen vil bli etterforsket som et mulig brudd på aktsomhetsregler for transport, skriver The Daily Telegraph.

En talsperson for den østerriske skiheisprodusenten Doppelmayr Garaventa bekrefter overfor avisa at de ikke vet hva som forårsaket hendelsen.

– Vi har allerede ansatte på vei til Gaudari. På det nåværende tidspunkt har vi ikke nærmere informasjon om hva som skjedde, heter det i en utttalelse.