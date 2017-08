Flere topper trekker seg, Trump sier han legger ned to råd

Trump kom selv med kunngjøringen på Twitter onsdag. Han skriver at i stedet for å legge press på næringslivstoppene, legger han like gjerne ned både næringslivsrådet og strategirådet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Medlemmer av rådene har sagt seg enige i å oppløse gruppene, ifølge CNBCs kilder.

Kunngjøringen kom like etter at den svenske næringslivstoppen Inge Thulin varslet at han trekker seg fra den ene gruppen i protest mot Trumps uttalelser om hendelsene i Charlottesville sist helg.

Åtte av 37 medlemmer av presidentens strategiske næringslivsråd har trukket seg denne uken. 12 har fordømt håndteringen av volden i Charlottesville.

Akkurat idet Trump kom med kunngjøringen om at han legger ned rådene, ble det kjent at Johnson & Johnson og United Technologies også trekker seg.

Også administrerende direktør i Campbell Soup, Denise Morrison, trakk seg etter presidentens håndtering av demonstrasjonene.

Morrison mener Trump burde vært tydeligere i sin fordømmelse av nynazisme og høyreekstremisme.

– Rasisme og mord er utvetydig forkastelig, og er ikke moralsk likestilt med noe annet som skjedde i Charlottesville, sier Denise Morrison.