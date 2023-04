Flere titalls militære kjøretøy har forlatt militærbasen på Krim

Det siste året har russerne samlet et større antall militære kjøretøy på det nordlige Krim, halvøyen Russland okkuperte i 2014.

Satellittbilder NRK har fått tilgang til, viser hvordan et jorde i Medvedevka ble til en militærbase – bare noen kilometer unna fastlandet i Ukraina.

Bare uker før en mulig ukrainsk motoffensiv, står jordet tomt.

Kort vei til fastlandet

Kort tid før den fullskala invasjonen var et faktum, begynte blant annet romteknologiselskapet Maxar å ta satellittbilde av Medvedevka.

Landsbyen ligger strategisk godt til. Kun 12 kilometer lenger nord, gir broen over lagunen Sivasj en inngang til fastlandet.

Etter sommeren i fjor, ble det registrert økt aktivitet på Krim, Russlands korridor inn i fastlands-Ukraina.

En bildeserie i dårlig oppløsning, hentet fra sentinelhub, viser at noe skjer på jordet like nord for landsbyen:

Stor aktivitet

På et bilde i høy oppløsning tatt av Maxar 11. februar 2023, kan man se flere kjøretøy stå parkert på jordet:

Foto: Maxar Technologies / Reuters

Neste bilde tydeliggjør at det er artillerikanoner, stridsvogner og andre pansrede kjøretøy som var stasjonert der.

Kjørespor er også synlig:

Foto: Maxar Technologies / Reuters

Om lag en måned senere, 16. mars 2023, blir det tatt et nytt bilde.

Dette bildet viser at det har vært aktivitet i Medvedevka.

Vi kan fortsatt se kjørespor på sletten, men på dette bildet er det langt færre militære kjøretøy til stede:

Foto: Brady Africk / Skywatch

Det siste bildet er datert 25. april 2023.

Ingen militære kjøretøy er å se på jordet i Medvedevka. Kun kjørespor er synlig.

Foto: Brady Africk / Skywatch

Men det sporene ikke forteller oss, er hvor våpensystemene har tatt veien.

Vanskelig å analysere

Siden krigen i Ukraina eskalerte, har Brady Africk hos American Enterprise Institute analysert og kartlagt åpne kilder nøye.

Han står blant annet bak en oversikt over russiske befestninger i Ukraina.

Hvorfor militærbasen er tømt og hva det betyr, er vanskelig å analysere, sier Africk til NRK.

– Om kjøretøyene er flyttet nærmere fronten, kan det indikere at Russland sender materiell som forberedelser på en ukrainsk motoffensiv eller for å erstatte tap.

Men at de russiske våpensystemene er blitt flyttet til frontlinjen, er ikke gitt.

– Hvis det er sendt lenger vekk fra frontlinjen, kan det tyde på bekymring over ukrainske angrep på konsentrasjoner av utstyr.

God forsvarsposisjon

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Foto: Trygve Heide / NRK

Også han ser to muligheter for hva som kan ha skjedd med stridsvognene og artilleriet:

De kan ha blitt satt i forsvarsposisjon i og rundt Krim-halvøya.

Eller så kan de ha blitt fraktet med tog til Melitopol, som er under russisk kontroll, for å styrke posisjonene lenger nord.

Mest sannsynlig har de gått ut i posisjoner i området rundt Krim, resonnerer han. Det er ganske godt dokumentert at russiske styrker har fortifisert posisjonene sine – også på Krim.

– Fortifiserer du og beskytter artilleriet og stridsvognene dine, så har du en ganske god forsvarsposisjon som er vanskelig å bryte gjennom.